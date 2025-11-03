Ma már furcsának tűnhet, de száz éve ilyen tantárgyakat tanultak a kecskeméti lányok

Korábbi kecskeméti múltidéző írásainkban már foglalkoztunk az angolkisasszonyok letelepedésével, az iskolájuk 1917-es kecskeméti beindításával. Forrásként a Petőfi Népe egykori Grátisz mellékletében lévő cikkeket hívtuk segítségül. A 2018-ban megjelent cikkekhez személyes beszámolókat is kaptunk Laczkóné Pálfi Alojzia jóvoltából, aki – korábbi nevén – a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar nyugalmazott főiskolai docense, az 1992-ben újrainduló Angolkisasszonyok Ward Mária Leánygimnázium két éven át megbízott igazgatója, 1998-ig tanára volt. Hosszan és behatóan foglalkozott a kecskeméti tanítóképzéssel, cikkünk forrása ezen írásai voltak. A múltidéző séta illusztrációit Sebestyén Imre hagyatékában lévő régi képeslapokból válogattunk hozzá.

Múltidéző séta a 20. századi Kecskeméten

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

Vissza a múltba!

Az angolkisasszonyok megjelenése, a közép- és alsó néposztályok leánygyermekeinek nevelése új korszakot nyitott a magyar nőnevelésben. A taníttatási gondok enyhítésére jött létre a 20. század első évtizedeiben a tanítóképzők nagy része, köztük Kecskeméten a Ward Mária Leánygimnázium mellett működő és 1917-ben induló Angolkisasszonyok Tanítónőképző Intézete.

Az intézet növendékei többnyire kecskemétiek voltak, de a más illetőségűek nagy része is a megyéből jött. A szülők foglalkozásuk szerint főleg a tanárok, tanítók, iparosok és értelmiségiek voltak. A Rendház a Czollner téri Szent Erzsébet templomhoz tartozó épületekben kapott helyet. Ugyanitt volt a gimnázium. A magántanulóknak azonban már a következő utcában, a Bánk bán utca 10. szám alatti kis parasztház volt ideiglenesen kijelölve, két tanteremmel.

Alkalmassági vizsgát tettek felvételkor

A képzés célkitűzése: egészséges, vallásos és hazafias, művelt, hivatásukat értő és szerető tanítók nevelése. A jelentkezéskor alkalmassági vizsgát kellett tennie a lányoknak, például volt orvosi-, színérzék- és hallásvizsgálat, nézték a testi felépítést, szemérzéket, zenei hallást. Az életkor is feltétel volt, azokat a 14 évet betöltött, de 18 évnél fiatalabb leányokat várták, akik a polgári iskolát vagy a gimnázium IV. osztályát sikeresen elvégezték.