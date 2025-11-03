2 órája
Ma már furcsának tűnhet, de száz éve ilyen tantárgyakat tanultak a kecskeméti lányok
Az angolkisasszonyok képzése Kecskemét történelmének is fontos alapköve. Sokféle tantárgyat tanítottak a lányoknak. A közismereti és művészeti tantárgyak, hittan mellett volt például pedagógia, lélektan, háztartástan, kézimunka, szépírás, szlöjd, testgyakorlás. A kecskeméti múltidéző séta során 100 évet visszarepülünk, részletesen bemutatjuk az oktatásukat.
Korábbi kecskeméti múltidéző írásainkban már foglalkoztunk az angolkisasszonyok letelepedésével, az iskolájuk 1917-es kecskeméti beindításával. Forrásként a Petőfi Népe egykori Grátisz mellékletében lévő cikkeket hívtuk segítségül. A 2018-ban megjelent cikkekhez személyes beszámolókat is kaptunk Laczkóné Pálfi Alojzia jóvoltából, aki – korábbi nevén – a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar nyugalmazott főiskolai docense, az 1992-ben újrainduló Angolkisasszonyok Ward Mária Leánygimnázium két éven át megbízott igazgatója, 1998-ig tanára volt. Hosszan és behatóan foglalkozott a kecskeméti tanítóképzéssel, cikkünk forrása ezen írásai voltak. A múltidéző séta illusztrációit Sebestyén Imre hagyatékában lévő régi képeslapokból válogattunk hozzá.
Vissza a múltba!
Az angolkisasszonyok megjelenése, a közép- és alsó néposztályok leánygyermekeinek nevelése új korszakot nyitott a magyar nőnevelésben. A taníttatási gondok enyhítésére jött létre a 20. század első évtizedeiben a tanítóképzők nagy része, köztük Kecskeméten a Ward Mária Leánygimnázium mellett működő és 1917-ben induló Angolkisasszonyok Tanítónőképző Intézete.
Az intézet növendékei többnyire kecskemétiek voltak, de a más illetőségűek nagy része is a megyéből jött. A szülők foglalkozásuk szerint főleg a tanárok, tanítók, iparosok és értelmiségiek voltak. A Rendház a Czollner téri Szent Erzsébet templomhoz tartozó épületekben kapott helyet. Ugyanitt volt a gimnázium. A magántanulóknak azonban már a következő utcában, a Bánk bán utca 10. szám alatti kis parasztház volt ideiglenesen kijelölve, két tanteremmel.
Alkalmassági vizsgát tettek felvételkor
A képzés célkitűzése: egészséges, vallásos és hazafias, művelt, hivatásukat értő és szerető tanítók nevelése. A jelentkezéskor alkalmassági vizsgát kellett tennie a lányoknak, például volt orvosi-, színérzék- és hallásvizsgálat, nézték a testi felépítést, szemérzéket, zenei hallást. Az életkor is feltétel volt, azokat a 14 évet betöltött, de 18 évnél fiatalabb leányokat várták, akik a polgári iskolát vagy a gimnázium IV. osztályát sikeresen elvégezték.
A gimnázium VI. osztálya után különbözettel a képző III. osztályába kerülhettek. Érettségi után rögtön az V. osztályban kezdhették meg képzős tanulmányaikat. A továbbiakban magánúton nem lehetett tanítóképzőt végezni.
Múltidéző séta a tantárgyak világába
A tanárok az iskolai munka mellett évekig más közéleti, irodalmi tevékenységet nem folytattak, délelőtt, délután a növendékek nevelésével, tanításával foglalkoztak, emellett egymás óráin hospitáltak. Ez az egységes szemlélet kialakítását és egymás munkájának a megismerését szolgálta.
Sokféle tantárgyat tanítottak. A közismereti és művészeti tantárgyak, hittan mellett pedagógia, lélektan, háztartástan, kézimunka, szépírás, szlöjd (finn eredetű szó, papírhajtogatás a kézügyesség fejlesztésére), testgyakorlás is szerepelt. Az iskolai gyakorlat kiemelt szerepet kapott, az órák számát növelték.
Problémát jelentett, hogy a megemelt óraszám a diákokat jelentősen terhelte, a közismereti és pedagógiai tárgyak nem épültek egymásra, a lélektan és logika tantárgy bevezetése még korai volt ennek a korosztálynak. Tartottak előadásokat magyar városokról vagy más országokról. Tanulmányi kirándulásokat szerveztek a környékbe, a Balatonra.
A könyvtár is szépen bővült
Az intézet eleinte sok segítséget kapott a kegyesrendiektől (piaristáktól) könyvtárhasználat, szertárhasználat címén. A sajátjukat közben folyamatosan fejlesztették.
1922/23-ban a szertárak gyarapítására 100 ezer koronát, a könyvtár bővítésére 500 ezer koronát fordítottak. Az ifjúsági könyvtár az 1923/24. tanév végére 300 kötetnyire bővült. Az igényesebb kísérlet bemutatására átmentek a kegyesrendiekhez, ahol megcsodálhatták többek között az igényes állat- és növénygyűjteményt is. Időközben erőteljesen fejlődött a fizika- és kémiaszertár felszerelése, amelyet saját készítésű eszközökkel bővítettek a szaktanárok.
