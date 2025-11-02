Gyertyák fénye ragyogta be a temetőket, elhunyt szeretteinkre emlékeztünk mindenszentek és halottak napján – fotók

Mindenszentek a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, a protestánsok az elhunytakról emlékeznek meg ilyenkor. A halottak napja fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való megemlékezéssé. Mindenszentek és halottak napja során ezrek látogattak ki a temetőkben Bács-Kiskunban is, rendbe tették a sírokat, virágokkal díszítették és sok helyen gyertyát gyújtottak a halottak lelki üdvéért. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi, a katolikus egyház szertartása szerint a temetőkben elimádkozták a mindenszentek litániáját és megáldották az új síremlékeket.

Bács-Kiskunban is sokan emlékeztek mindenszentek és halottak napján elhunyt szeretteikre a temetőkben

Fotó: Pozsgai Ákos

Az elhunytak lelki üdvéért imádkoztak

Kiskunhalason a katolikus temető új ravatalozójában tartottak közös imádságot az elhunytak lelki üdvéért. A szertartást Seffer Attila plébános celebrálta Hódi Dávid, a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum iskolalelkésze közreműködésével. Az esti szentmisén az elmúlt évben elhunytakról emlékeztek meg. Halottak napján délelőtt a temető új ravatalozójában szentmisét tartottak az elhunytak lelki üdvéért.