54 perce
Gyertyák fénye ragyogta be a temetőket, elhunyt szeretteinkre emlékeztünk mindenszentek és halottak napján – fotók
Elhunyt szeretteinkre emlékeztünk ezen a hétvégén. Mindenszentek és halottak napja Magyarországon hosszú évszázadok óta a megemlékezés, az elmélkedés és a tiszteletadás ünnepe.
Mindenszentek a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, a protestánsok az elhunytakról emlékeznek meg ilyenkor. A halottak napja fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való megemlékezéssé. Mindenszentek és halottak napja során ezrek látogattak ki a temetőkben Bács-Kiskunban is, rendbe tették a sírokat, virágokkal díszítették és sok helyen gyertyát gyújtottak a halottak lelki üdvéért. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi, a katolikus egyház szertartása szerint a temetőkben elimádkozták a mindenszentek litániáját és megáldották az új síremlékeket.
Az elhunytak lelki üdvéért imádkoztak
Kiskunhalason a katolikus temető új ravatalozójában tartottak közös imádságot az elhunytak lelki üdvéért. A szertartást Seffer Attila plébános celebrálta Hódi Dávid, a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum iskolalelkésze közreműködésével. Az esti szentmisén az elmúlt évben elhunytakról emlékeztek meg. Halottak napján délelőtt a temető új ravatalozójában szentmisét tartottak az elhunytak lelki üdvéért.
Mindenszentek és halottak napja KiskunhalasonFotók: Pozsgai Ákos
Mindenszentek és halottak napja katolikus ünnep
Mindenszentek napján a kalocsai köztemető ravatalozójánál közös gyertyagyújtó szertartást tartott az önkormányzat dr. Bábel Balázs kalocsa- kecskeméti érsek vezetésével. Bábel Balázs homíliájában arról beszélt, hogy a két szorosan egymásba kapcsolódó ünnep, mindenszentek napja és halottak napja kifejezetten katolikus ünnep. – A nyugati civilizációban megünnepeljük azokat, akik már az Úrnál vannak, de nem feledkezünk meg azokról, akik még nem jutottak oda, de minden reményük abban van, hogy ők is eljutnak és majd mi is eljutunk oda – mondta az érsek, aki bibliai példákon keresztül mutatta be, hogyan alakult ki a halottak napjának ünnepe imádsággal, emlékezéssel, reménnyel és hittel.
Lélekemelő megemlékezés Kecskeméten
A Kecskeméti Köztemetőben is lélekemelő kegyeleti megemlékezést tartottak mindenszentek estéjén. Az eseményt ökumenikus istentisztelet tette teljessé. A közös imádkozás és gyertyagyújtás meghitt elcsendesedést nyújtott a résztvevőknek.
Mindenszentek napja munkaszünet
Mindenszentek napja Magyarországon 2000-ben – fél évszázad után – lett ismét munkaszüneti nap. Az ünnep a katolikusoknak 2013-tól nem tanácsolt, hanem kötelező ünnep, azaz a hívőknek kötelező részt venniük a szentmisén. A november 2-i halottak napja jóval későbbi eredetű: Szent Odilo clunyi apát 998-ban vezette be emléknapként az apátság alá tartozó bencésházakban. Hamarosan a renden kívül is megülték, és a 14. század elejétől a katolikus egyház egésze átvette. A megemlékezés a halottakról, elhunyt szeretteinkről, a közbenjárás értük a purgatórium (tisztítóhely) katolikus hittételén alapul.
Rendőrök és polgárőrök járőröztek
Mindenszentek és halottak napján országszerte hosszabb nyitvatartással várták a látogatókat a sírkertek, A rendőrség a polgárőrökkel közösen idén is jelen volt a temetőkben és a környékén, biztosították a temetők közrendjét, hogy mindenszentek és halottak napja méltóságteljesen, nyugalomban teljen, illetve a sírkertek környékén zavartalan legyen a közlekedés.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!