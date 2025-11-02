Tovább menetel a Megasztár élő show-jában a kecskeméti tehetség

Vasárnap sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy hogyan szerepelt a Megasztár színpadán a kecskeméti tehetség, összegyűjtöttük a legundorítóbb ételrecepteket, illetve arról is írtunk, hogy gyertyák fénye ragyogta be a temetőket ezen a hétvégén.

Bíró Csongor Vitéz Alex Warren Ordinary című dalával lépett színpadra a Megasztárban

Forrás: TV2

Bíró Csongor megosztotta a zsűrit a Megasztárban

Feszült pillanatok kísérték a Megasztár legutóbbi élő adását, ahol a kecskeméti Bíró Csongor Vitéz Alex Warren Ordinary című dalával lépett színpadra. A produkció után igazi vita alakult ki a zsűriben: míg mentora, Marics Peti maximálisan elégedett volt vele, addig a többiek kemény kritikákat fogalmaztak meg.

Kevesebb közúti baleset történt az országban – Bács-Kiskunban is javult a helyzet

Itt vannak a friss adatok! Csökkent a közúti balesetek száma 2025 első félévében, Bács-Kiskunban is javult a helyzet, de nőtt az ittas vezetők aránya.

Kacsaembrió és termeszes sajt, békavérleves és rántott mirigy – ettől biztosan felfordul a gyomra!

Mindenki teljesen már ételeket tart finomnak vagy gusztusosnak, főleg, ha különböző kultúrákat hasonlítunk össze. Azonban a legundorítóbb ételreceptekben nagyrészt meg tudunk egyezni, hogy már a kinézetük is gyomorforgató.

Házi készítésű bombákkal terrorizálta szomszédját egy nagykőrösi férfi

Közveszélyokozás és zaklatás miatt kell felelnie annak a nagykőrösi férfinak, aki saját készítésű bombákkal terrorizálta szomszédját.

Black Friday 2025: hatalmas akciók, óvatos vásárlók és karácsonyi előrelátás

Közeleg az év legnagyobb vásárlási láza. Jön a Black Friday, amikor boltok és webáruházak egyaránt óriási kedvezményekkel csábítják a vásárlókat.

Gyertyák fénye ragyogta be a temetőket

Elhunyt szeretteinkre emlékeztünk ezen a hétvégén. Mindenszentek és halottak napja Magyarországon hosszú évszázadok óta a megemlékezés, az elmélkedés és a tiszteletadás ünnepe.

Bekopogtat a november igazi arca

Hidegfront érkezik! Mutatjuk, milyen idő várható jövő héten.

Erre kell készülniük a Kalocsai járás lakosainak

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. szakemberei novemberben ivóvízhálózat-fertőtlenítési és hálózattisztítási munkát végeznek több településen is.