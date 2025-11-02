november 2., vasárnap

Achilles névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez történt vasárnap

41 perce

Tovább menetel a Megasztár élő show-jában a kecskeméti tehetség

Címkék#Black Friday#hírek röviden#Megasztár#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun vasárnapi kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy Bíró Csongor Vitéz megosztotta a zsűrit a Megasztárban, megírtuk, hogy házi készítésű bombákkal terrorizálta szomszédját egy nagykőrösi férfi, illetve arról is beszámoltunk, hogy közeleg a Black Friday.

Digner Brigitta

Vasárnap sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy hogyan szerepelt a Megasztár színpadán a kecskeméti tehetség, összegyűjtöttük a legundorítóbb ételrecepteket, illetve arról is írtunk, hogy gyertyák fénye ragyogta be a temetőket ezen a hétvégén.

Bíró Csongor Vitéz megosztotta a zsűrit a Megasztárban
Bíró Csongor Vitéz Alex Warren Ordinary című dalával lépett színpadra a Megasztárban
Forrás: TV2

Bíró Csongor megosztotta a zsűrit a Megasztárban

Feszült pillanatok kísérték a Megasztár legutóbbi élő adását, ahol a kecskeméti Bíró Csongor Vitéz Alex Warren Ordinary című dalával lépett színpadra. A produkció után igazi vita alakult ki a zsűriben: míg mentora, Marics Peti maximálisan elégedett volt vele, addig a többiek kemény kritikákat fogalmaztak meg.

Kevesebb közúti baleset történt az országban – Bács-Kiskunban is javult a helyzet

Itt vannak a friss adatok! Csökkent a közúti balesetek száma 2025 első félévében, Bács-Kiskunban is javult a helyzet, de nőtt az ittas vezetők aránya.

Kacsaembrió és termeszes sajt, békavérleves és rántott mirigy – ettől biztosan felfordul a gyomra!

Mindenki teljesen már ételeket tart finomnak vagy gusztusosnak, főleg, ha különböző kultúrákat hasonlítunk össze. Azonban a legundorítóbb ételreceptekben nagyrészt meg tudunk egyezni, hogy már a kinézetük is gyomorforgató.

Házi készítésű bombákkal terrorizálta szomszédját egy nagykőrösi férfi

Közveszélyokozás és zaklatás miatt kell felelnie annak a nagykőrösi férfinak, aki saját készítésű bombákkal terrorizálta szomszédját.

Black Friday 2025: hatalmas akciók, óvatos vásárlók és karácsonyi előrelátás

Közeleg az év legnagyobb vásárlási láza. Jön a Black Friday, amikor boltok és webáruházak egyaránt óriási kedvezményekkel csábítják a vásárlókat.

Gyertyák fénye ragyogta be a temetőket

Elhunyt szeretteinkre emlékeztünk ezen a hétvégén. Mindenszentek és halottak napja Magyarországon hosszú évszázadok óta a megemlékezés, az elmélkedés és a tiszteletadás ünnepe.

Bekopogtat a november igazi arca

Hidegfront érkezik! Mutatjuk, milyen idő várható jövő héten.

Erre kell készülniük a Kalocsai járás lakosainak

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. szakemberei novemberben ivóvízhálózat-fertőtlenítési és hálózattisztítási munkát végeznek több településen is. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu