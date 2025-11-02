41 perce
Tovább menetel a Megasztár élő show-jában a kecskeméti tehetség
Összeszedtük Bács-Kiskun vasárnapi kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy Bíró Csongor Vitéz megosztotta a zsűrit a Megasztárban, megírtuk, hogy házi készítésű bombákkal terrorizálta szomszédját egy nagykőrösi férfi, illetve arról is beszámoltunk, hogy közeleg a Black Friday.
Bíró Csongor megosztotta a zsűrit a Megasztárban
Feszült pillanatok kísérték a Megasztár legutóbbi élő adását, ahol a kecskeméti Bíró Csongor Vitéz Alex Warren Ordinary című dalával lépett színpadra. A produkció után igazi vita alakult ki a zsűriben: míg mentora, Marics Peti maximálisan elégedett volt vele, addig a többiek kemény kritikákat fogalmaztak meg.
Kevesebb közúti baleset történt az országban – Bács-Kiskunban is javult a helyzet
Itt vannak a friss adatok! Csökkent a közúti balesetek száma 2025 első félévében, Bács-Kiskunban is javult a helyzet, de nőtt az ittas vezetők aránya.
Kacsaembrió és termeszes sajt, békavérleves és rántott mirigy – ettől biztosan felfordul a gyomra!
Mindenki teljesen már ételeket tart finomnak vagy gusztusosnak, főleg, ha különböző kultúrákat hasonlítunk össze. Azonban a legundorítóbb ételreceptekben nagyrészt meg tudunk egyezni, hogy már a kinézetük is gyomorforgató.
Házi készítésű bombákkal terrorizálta szomszédját egy nagykőrösi férfi
Közveszélyokozás és zaklatás miatt kell felelnie annak a nagykőrösi férfinak, aki saját készítésű bombákkal terrorizálta szomszédját.
Black Friday 2025: hatalmas akciók, óvatos vásárlók és karácsonyi előrelátás
Közeleg az év legnagyobb vásárlási láza. Jön a Black Friday, amikor boltok és webáruházak egyaránt óriási kedvezményekkel csábítják a vásárlókat.
Gyertyák fénye ragyogta be a temetőket
Elhunyt szeretteinkre emlékeztünk ezen a hétvégén. Mindenszentek és halottak napja Magyarországon hosszú évszázadok óta a megemlékezés, az elmélkedés és a tiszteletadás ünnepe.
Bekopogtat a november igazi arca
Hidegfront érkezik! Mutatjuk, milyen idő várható jövő héten.
Erre kell készülniük a Kalocsai járás lakosainak
A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. szakemberei novemberben ivóvízhálózat-fertőtlenítési és hálózattisztítási munkát végeznek több településen is.
