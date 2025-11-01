3 órája
Klímás fűtésre gyűjt a félegyházi édesanya, hogy beteg kisfia biztonságban aludhasson
Közösségi oldalán kért segítséget a háromgyermekes Fülöp Alexandra, aki a félegyháziakhoz fordult támogatásért. A család célja, hogy fatüzelésű kályhájukat klímás fűtésre cseréljék. Ez számukra nem kényelmi kérdés, hanem életbevágó fontosságú: fiuk, Márió éjszakánként lélegeztetőgéppel alszik, így számára a füstmentes, tiszta levegő elengedhetetlen az egészségesebb, biztonságosabb élethez.
Fülöp Alexandra és férje, Rácz Dávid három gyermeket nevelnek, közülük kettő – a legidősebb Márió és a legkisebb Maja – súlyosan beteg. A mindennapok így nemcsak lelkileg, hanem anyagilag is hatalmas kihívást jelentenek számukra.
Három gyerek, három külön történet
Jelenleg az édesanya és a három gyerek a Budai Gyermekkórházban tölti az őszi szünetet, ahol Márió rehabilitáción vesz részt. Az édesanyával telefonos interjút készítettünk. Elmesélte, hogy Márió augusztusban újabb gerincműtéten esett át, amit hősiesen viselt. Sajnos nem ez volt az első beavatkozás, hiszen veleszületett izombetegsége miatt kerekesszékhez van kötve, és a gerincferdülése miatt időről időre szükség van a rögzítés hosszabbítására.
Márió kis lépései – tíz kilónyi erő és remény
Márióra a rehabilitáció után decemberben újabb műtét vár, amikor a táplálószondáját cserélik ki. A szondára azért van szükség, mert Márió mormál táplálkozással nagyon kevés kalóriát visz be a szervezetébe saját magától. A szondás táplálásnak köszönhetően azonban az elmúlt évben több mint tíz kilót hízott – 17 kilogrammról 28-ra –, ami hatalmas előrelépés számára – tette hozzá az anyuka.
Maja, az apró hős
Alexandra boldogan mesélte, hogy a legkisebb gyermekük, Maja is jól van a körülményekhez képest. Mint arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, hároméves korában nyolc centiméteres mellkasi tumort találtak nála, aminek csak egy részét tudták eltávolítani, mert a daganat veszélyesen közel volt egy idegszálhoz. A műtétet kemoterápiás kezelések követték, melyek hatására a daganat összezsugorodott.
– A legutóbbi vérvétel eredményei szerencsére jók, most az MR-vizsgálat eredményét várjuk. A kétéves záróvizsgálat jövő márciusban lesz – mondta Alexandra. Az ötéves Maja igazi kis harcos: jár óvodába, középső csoportos, és hősiesen viseli a vizsgálatokat, a kezeléseket.
Patrik, a testvérek támasza
A középső gyermek, a hatéves Patrik egészséges, jövőre kezdi az iskolát. Ő most még egy évet óvodában marad, hogy behozhassa a lemaradást, amit testvére betegségei miatt kellett kihagynia. Patrik nagyon segítőkész, igazi kis védelmezője a testvéreinek – mondja róla büszkén az édesanya.
Új otthon, új remény, de még egy akadály előttük áll
Alexandrától azt is megtudtuk, hogy nemrég költöztek új otthonukba. Az önkormányzat egy földszinti lakást biztosított számukra a Szegedi úton.
Hatalmas könnyebbség, hogy nem kell többé a tizedik emeletre felcipelni a kerekesszékes Máriót.
– Nagyon hálásak vagyunk az új, felújított otthonért – mesélte az anyuka. Egyetlen gond van: a lakás kandallós központi fűtésű, ami Márió számára nem biztonságos. A füst és a por irritálja a légutait, és veszélyezteti az éjszakai gépi lélegeztetést.
Összefogással a tiszta levegőért
A család álma, hogy a fűtést klímás rendszerre váltsák, amely csendes, tiszta és biztonságos. Ehhez azonban több mint félmillió forintra lenne szükségük, erre viszont már nem futja a szerény családi költségvetésből.
Alexandra és férje a gyermekek után járó otthonápolási díjból élnek. Az édesapa, Dávid, amikor csak tud, alkalmi munkákkal próbálja kiegészíteni a bevételt, de az állandó kórházi kezelések és ápolás mellett ez sem könnyű.
Ezért kérnek most segítséget. Bárkinek, aki akár egy kicsit is hozzá tud tenni, hogy Márió biztonságban, tiszta levegőben aludhasson, hálásak lesznek – nyilatkozta az édesanya.
Így segíthetünk:
- A család számlaszáma: 11773092-00935706
- Közlemény: Klíma gyűjtés
- Tulajdonos: Sztojka Márió
