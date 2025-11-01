Klímás fűtésre gyűjt a félegyházi édesanya, hogy beteg kisfia biztonságban aludhasson

Fülöp Alexandra és férje, Rácz Dávid három gyermeket nevelnek, közülük kettő – a legidősebb Márió és a legkisebb Maja – súlyosan beteg. A mindennapok így nemcsak lelkileg, hanem anyagilag is hatalmas kihívást jelentenek számukra.

Márió édesanyjával és testvéreivel, Alexandrával és Patrikkal

Fotó: Vajda Piroska

Három gyerek, három külön történet

Jelenleg az édesanya és a három gyerek a Budai Gyermekkórházban tölti az őszi szünetet, ahol Márió rehabilitáción vesz részt. Az édesanyával telefonos interjút készítettünk. Elmesélte, hogy Márió augusztusban újabb gerincműtéten esett át, amit hősiesen viselt. Sajnos nem ez volt az első beavatkozás, hiszen veleszületett izombetegsége miatt kerekesszékhez van kötve, és a gerincferdülése miatt időről időre szükség van a rögzítés hosszabbítására.

Márió kis lépései – tíz kilónyi erő és remény

Márióra a rehabilitáció után decemberben újabb műtét vár, amikor a táplálószondáját cserélik ki. A szondára azért van szükség, mert Márió mormál táplálkozással nagyon kevés kalóriát visz be a szervezetébe saját magától. A szondás táplálásnak köszönhetően azonban az elmúlt évben több mint tíz kilót hízott – 17 kilogrammról 28-ra –, ami hatalmas előrelépés számára – tette hozzá az anyuka.

Maja, az apró hős

Alexandra boldogan mesélte, hogy a legkisebb gyermekük, Maja is jól van a körülményekhez képest. Mint arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, hároméves korában nyolc centiméteres mellkasi tumort találtak nála, aminek csak egy részét tudták eltávolítani, mert a daganat veszélyesen közel volt egy idegszálhoz. A műtétet kemoterápiás kezelések követték, melyek hatására a daganat összezsugorodott.

– A legutóbbi vérvétel eredményei szerencsére jók, most az MR-vizsgálat eredményét várjuk. A kétéves záróvizsgálat jövő márciusban lesz – mondta Alexandra. Az ötéves Maja igazi kis harcos: jár óvodába, középső csoportos, és hősiesen viseli a vizsgálatokat, a kezeléseket.

Patrik, a testvérek támasza

A középső gyermek, a hatéves Patrik egészséges, jövőre kezdi az iskolát. Ő most még egy évet óvodában marad, hogy behozhassa a lemaradást, amit testvére betegségei miatt kellett kihagynia. Patrik nagyon segítőkész, igazi kis védelmezője a testvéreinek – mondja róla büszkén az édesanya.