Sokan nem tudják: ezt jelentik a színek a benzinkutat jelző KRESZ-táblán
Ma már a Google Maps segít abban, hogy megtaláljuk a legközelebbi benzinkutat. Ennek következtében a különböző töltőállomásokat jelző KRESZ-táblák jelentése teljesen feledésbe merült a legtöbbeknél. Mutatjuk, mit jelentenek a színek valójában.
Általában a lehető leggyorsabb utat választjuk a benzinkutakhoz, melyet a Google Maps például nagyon gyorsan ki is tud választani, vagy a jól bevált, már korábbról ismert helyekre megyünk vissza. Így valószínűleg már sokan nem tudják, hogy a benzinkutat jelző KRESZ-táblán mit jelentenek a különböző színek. Ez még hasznos információ lehet arra az esetre, ha egy idegen városban internet nélkül maradnánk.
Mit jelent a színes KRESZ-tábla?
A vezzes.hu tájékoztatása alapján a kék keretbe helyezett töltőállomás tábla egyértelmű jelzést mutat, amiről mindenki felismeri rögtön, hogy mit jelent. Hivatalos nevén egyébként: üzemanyagtöltő állomás tábla. Ilyen táblával viszont Magyarországon nemigen találkozhattunk még. Inkább ennek a színes verziói a jellemzők.
Zöld jelzés
Ha zöld töltőállomást lát a fekete mellett, az nem véletlen került oda, hanem külön jelentése van. Ez a jelzés még korábbról származik, ugyanis 1999. január elseje előtt még lehetett a súlyosan környezetszennyező ólmozott naftát forgalmazni, utána viszont már törvény tiltotta. A zöld eredetileg az ólommentes üzemanyagot jelenti, így már egy kicsit elavult tábla, hiszen 1999 óta már amúgysem forgalmaznak ólmozott naftát.
Sárga jelzés
1997 szeptemberében került be a KRESZ-be a harmadik, üzemanyagtöltő állomásokra vonatkozó tábla. A sárga töltőállomás jele az LPG-t használóknak egy nagy hasznos jelzés, mert hivatalosan ólommentes benzint és autógázt is árusító üzemanyagtöltő állomást jelent. Vannak helyek, ahol kiegészítőtáblán külön feltüntetik az LPG-tankolási opciót, de például az M7-es autópályán, a Balaton környékén olyan megoldással is találkozni, ahol konkrétan a táblán látható sárga kútoszlop fölé írták ki, hogy LPG.
Így, ha legközelebb autóval utazik, és találkozik egy ilyen táblával, már pontosan tudni fogja, hogy mire számíthat a benzinkúton.
