3 órája

Kevesebb közúti baleset történt az országban – Bács-Kiskunban is javult a helyzet, de nőtt az ittas sofőrök száma

Címkék#KSH#közúti baleset#ittas vezetés

Itt vannak a friss adatok! Csökkent a közúti balesetek száma 2025 első félévében, Bács-Kiskunban is javult a helyzet, de nőtt az ittas vezetők aránya.

Maksa Balázs

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, Fókuszban a vármegyék, 2025. I. félév című kiadványa szerint tovább csökkent a személysérüléses közúti balesetek száma Magyarországon. Az év első hat hónapjában 6629 ilyen esetet regisztráltak, ami 3,5 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Csökkent a közúti balesetek száma
Csökkent a közúti balesetek száma
Fotó: Pozsgai Ákos/archív-felvétel

Országos szinten kevesebb baleset, kevesebb sérült

A statisztikák szerint a balesetek száma a fővárosban és a vármegyék többségében csökkent, bár hét térségben emelkedés tapasztalható. A legnagyobb növekedést Zala vármegyében (+19%), míg a legjelentősebb csökkenést Nógrádban (–20%) mérték.

A népességhez viszonyítva 10 ezer főre 6,9 baleset jutott – a legtöbb Vas (9,2), a legkevesebb Borsod-Abaúj-Zemplén (4,4) vármegyében.

A balesetek 2,9 százaléka végződött halálos kimenetellel, 27 százaléka súlyos, 70 százaléka könnyű sérüléssel járt. Összesen 8833-an sérültek meg, közülük 210-en vesztették életüket. Ez 3,7 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest.

A legtöbb balesetet személygépkocsi okozta (64%), míg a kerékpáros és motorkerékpáros balesetek aránya 9,4, illetve 4,3 százalék volt. A kerékpárral okozott balesetek legnagyobb arányát Békés vármegyében (18%) regisztrálták.

A legtöbb baleset járművezetői hibából történt – leggyakrabban az elsőbbség meg nem adása (35%) és a nem megfelelő sebesség (26%) vezetett bajhoz. A gyalogosok figyelmetlensége az esetek 4,2 százalékában játszott szerepet.

Az ittas állapotban okozott balesetek száma országosan nem változott: 420 ilyen esetet regisztráltak. A legtöbb (71) Budapesten történt, és arányosan Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt a legmagasabb az alkoholos befolyásoltság (9,8%).

Bács-Kiskunban csökkent a közúti balesetek és a sérültek száma

Bács-Kiskun vármegyében 2025 első félévében 344 személyi sérüléssel járó közúti baleset történt, ami 7,3 százalékos visszaesést jelent az előző évhez képest. A sérültek száma is kedvezően alakult: 463-an sérültek meg, 9 százalékkal kevesebben, mint egy évvel korábban.

A vármegyében 10 ezer lakosra 7 baleset jutott – ez nagyjából megfelel az országos átlagnak (6,9).

A balesetek közül 116 volt súlyos és 214 könnyű sérüléssel végződött. A halálos kimenetelű esetek száma 14 volt, ami néggyel kevesebb, mint 2024 első félévében. A halálos áldozatok száma (14 fő) és a sérültek száma egyaránt csökkent: a súlyosan sérülteké 2-vel, a könnyebben sérülteké pedig 38-cal.

Többségében autós hibák, több ittas baleset

A legtöbb balesetet – országosan is jellemző módon – személygépkocsi okozta (60%). A kerékpárosok 9,3, a motorosok 5,8 százalékban voltak érintettek. A járművezetői hibák aránya Bács-Kiskunban is 94 százalék volt:

  • leggyakrabban az elsőbbség meg nem adása (35%),
  • illetve a haladás és bekanyarodás szabályainak megszegése (24%) vezetett balesethez.

A legtöbb baleset (52%) lakott területen történt, 26 százalék főútvonalon, és 6,7 százalék autópályán vagy autóúton.

Ugyanakkor nőtt az ittas vezetés miatti balesetek száma: 29 esetet regisztráltak, ami öt esettel több, mint 2024-ben. Ez az összes baleset 8,4 százalékát jelenti – meghaladva az országos arányt (6,3%).

Az ittas vezetés továbbra is komoly kockázatot jelent

Bár országosan és Bács-Kiskun vármegyében is javult a közlekedésbiztonság 2025 első félévében, az ittas vezetés továbbra is komoly kockázatot jelent. A szakemberek szerint a megelőzés, a közlekedési szabályok betartása és a felelős vezetés továbbra is kulcsszerepet játszik abban, hogy a kedvező tendencia tartós maradjon.

