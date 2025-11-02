Kevesebb közúti baleset történt az országban – Bács-Kiskunban is javult a helyzet, de nőtt az ittas sofőrök száma

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, Fókuszban a vármegyék, 2025. I. félév című kiadványa szerint tovább csökkent a személysérüléses közúti balesetek száma Magyarországon. Az év első hat hónapjában 6629 ilyen esetet regisztráltak, ami 3,5 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Csökkent a közúti balesetek száma

Fotó: Pozsgai Ákos/archív-felvétel

Országos szinten kevesebb baleset, kevesebb sérült

A statisztikák szerint a balesetek száma a fővárosban és a vármegyék többségében csökkent, bár hét térségben emelkedés tapasztalható. A legnagyobb növekedést Zala vármegyében (+19%), míg a legjelentősebb csökkenést Nógrádban (–20%) mérték.

A népességhez viszonyítva 10 ezer főre 6,9 baleset jutott – a legtöbb Vas (9,2), a legkevesebb Borsod-Abaúj-Zemplén (4,4) vármegyében.

A balesetek 2,9 százaléka végződött halálos kimenetellel, 27 százaléka súlyos, 70 százaléka könnyű sérüléssel járt. Összesen 8833-an sérültek meg, közülük 210-en vesztették életüket. Ez 3,7 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest.

A legtöbb balesetet személygépkocsi okozta (64%), míg a kerékpáros és motorkerékpáros balesetek aránya 9,4, illetve 4,3 százalék volt. A kerékpárral okozott balesetek legnagyobb arányát Békés vármegyében (18%) regisztrálták.

A legtöbb baleset járművezetői hibából történt – leggyakrabban az elsőbbség meg nem adása (35%) és a nem megfelelő sebesség (26%) vezetett bajhoz. A gyalogosok figyelmetlensége az esetek 4,2 százalékában játszott szerepet.

Az ittas állapotban okozott balesetek száma országosan nem változott: 420 ilyen esetet regisztráltak. A legtöbb (71) Budapesten történt, és arányosan Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt a legmagasabb az alkoholos befolyásoltság (9,8%).

Bács-Kiskunban csökkent a közúti balesetek és a sérültek száma

Bács-Kiskun vármegyében 2025 első félévében 344 személyi sérüléssel járó közúti baleset történt, ami 7,3 százalékos visszaesést jelent az előző évhez képest. A sérültek száma is kedvezően alakult: 463-an sérültek meg, 9 százalékkal kevesebben, mint egy évvel korábban.

A vármegyében 10 ezer lakosra 7 baleset jutott – ez nagyjából megfelel az országos átlagnak (6,9).