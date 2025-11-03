Ezeket a kozmetikumokat novembertől betiltják az EU-ban: arany, ezüst és retinol is a listán

A kozmetikai termékek biztonságos alkalmazását időről időre felül kell vizsgálni, hisz az új vegyületek gyakran már rövid tesztelés után forgalomba kerülnek, így nem tudni, hosszú távon milyen hatással lehetnek az egészségre. Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) és a Fogyasztói Biztonsággal foglalkozó Tudományos Bizottság (SCCS) legfrissebb javaslatai alapján novembertől számos ilyen kozmetikai összetevő kerül tiltólistára – írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

Mutatjuk, mely kozmetikai összetevők kerültek újonnan tiltólistára

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Tiltott kozmetikai összetevők

A Bizottság rendelete alapján 2025. november 1-től a következő összetevők nanoformájukban nem alkalmazhatók és forgalmazhatók az EU területén:

Sztirol/akrilát kopolimer

Nátrium-sztirol/akrilát kopolimer

Réz, rézkolloid

Ezüstkolloid

Arany, aranykolloid, arany-tioetilamino-hialuronsav, acetil-heptapeptid-9 aranykolloid

Platina, platinakolloid, acetil-tetrapeptid-17 platinakolloid

Ezeken felül a 2026. május 1-től a 4-Methylbenzylidene Camphor is tiltott összetevőnek minősül.

Új korlátozások is életbe lépnek

Számos összetevő korlátozott mennyiségben, szigorított szabályozás és a csomagoláson feltüntetett figyelmeztetés mellett használható az EU-n belül. 2025 november 1-től az alábbiak alkalmazhatóak korlátozottan:

Hidroxiapatit (nanoformájú összetevőként)

Genistein

Daidzein

Kojic Acid

Alpha-Arbutin és Beta-Arbutin

Triclocarban és Triclosan tartósítószerek

Továbbá Retinol, Retinyl Acetate és Retinyl Palmitate tartalmú kozmetikumok csak akkor hozhatók forgalomba, ha mennyiségük megfelel a szabályozásnak, és a csomagoláson rajta van a kötelező figyelmeztető szöveg. 2027. május 1-től minden forgalomban lévő Retinoid-tartalmú kozmetikum csak akkor maradhat forgalomban, ha mindkét feltétel teljesül.

Az egészség mindenki közös felelőssége

A kozmetikumok biztonságos alkalmazása, felhasználása nem csupán a gyártók és forgalmazók, a felhasználók felelőssége is egyben. Mielőtt alkalmazza a termékeket, érdemes ellenőrizni az összetevőit – a tudatos vásárlói magatartás, a tájékozottság súlyos egészségügyi problémákat előzhet meg.