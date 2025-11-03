Valóra válhat a félegyházi édesanya álma, biztonságban alhat Márió

Ahogy korábban megírtuk, a háromgyermekes Fülöp Alexandra a közösségi oldalán fordult segítségért, mert szerette volna lecserélni fatüzelésű kályhájukat korszerű, klímás fűtésre. Mint mondta, számukra ez nem csupán kényelmi kérdés, hanem életbevágó fontosságú: fiuk, Márió ugyanis éjszakánként lélegeztetőgéppel alszik, ezért különösen fontos számára a tiszta, füstmentes levegő.

Valóra válhat a klímás fűtés Fülöp Alexandráéknál

Fotó: Vajda Piroska

Valóra válik az álmuk, klímás fűtést kap a család

A cikkünk nyomán érkezett megható felajánlások gyorsan valóra váltották az édesanya álmát.

– Többen is jelentkeztek, akik segíteni szerettek volna, amiért leírhatatlanul hálás vagyok – mesélte meghatottan Fülöp Alexandra. Elmondta, az egyik klímát a kecskeméti H&H Klíma biztosítja, míg a másikat egy névtelenséget kérő magánszemély ajánlotta fel. A berendezéseket napokon belül kiszállítják és felszerelik, így a család még a téli hidegek beállta előtt megnyugodhat.

– Szívből köszönjük mindenkinek, aki segített. Nekünk ez nemcsak fűtés, hanem a biztonság és a nyugalom ígérete – mondta az édesanya, aki reményekkel telve várja, hogy Márió végre nyugodtan, egészséges levegőjű szobában alhasson.