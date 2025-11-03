november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segítségnyújtás

1 órája

Valóra válhat a félegyházi édesanya álma, biztonságban alhat Márió

Címkék#klíma#Fülöp Alexandra#Márió#segítség

Úgy tűnik, megvalósul Fülöp Alexandra, a félegyházi édesanya legnagyobb vágya. Cikkünk megjelenése után ugyanis több jószívű adományozó is jelentkezett, akik felajánlották segítségüket a klímás fűtés kiépítéséhez. Már csak néhány nap, és fia, Márió végre füstmentes, biztonságos környezetben hajthatja álomra a fejét.

Vajda Piroska

Ahogy korábban megírtuk, a háromgyermekes Fülöp Alexandra a közösségi oldalán fordult segítségért, mert szerette volna lecserélni fatüzelésű kályhájukat korszerű, klímás fűtésre. Mint mondta, számukra ez nem csupán kényelmi kérdés, hanem életbevágó fontosságú: fiuk, Márió ugyanis éjszakánként lélegeztetőgéppel alszik, ezért különösen fontos számára a tiszta, füstmentes levegő.

Valóra válhat a klímás fűtés,
Valóra válhat a klímás fűtés Fülöp Alexandráéknál
Fotó: Vajda Piroska

Valóra válik az álmuk, klímás fűtést kap a család

A cikkünk nyomán érkezett megható felajánlások gyorsan valóra váltották az édesanya álmát.

– Többen is jelentkeztek, akik segíteni szerettek volna, amiért leírhatatlanul hálás vagyok – mesélte meghatottan Fülöp Alexandra. Elmondta, az egyik klímát a kecskeméti H&H Klíma biztosítja, míg a másikat egy névtelenséget kérő magánszemély ajánlotta fel. A berendezéseket napokon belül kiszállítják és felszerelik, így a család még a téli hidegek beállta előtt megnyugodhat.

– Szívből köszönjük mindenkinek, aki segített. Nekünk ez nemcsak fűtés, hanem a biztonság és a nyugalom ígérete – mondta az édesanya, aki reményekkel telve várja, hogy Márió végre nyugodtan, egészséges levegőjű szobában alhasson.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu