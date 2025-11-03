2 órája
Valóra válhat a félegyházi édesanya álma, biztonságban alhat Márió
Úgy tűnik, megvalósul Fülöp Alexandra, a félegyházi édesanya legnagyobb vágya. Cikkünk megjelenése után ugyanis több jószívű adományozó is jelentkezett, akik felajánlották segítségüket a klímás fűtés kiépítéséhez. Már csak néhány nap, és fia, Márió végre füstmentes, biztonságos környezetben hajthatja álomra a fejét.
Ahogy korábban megírtuk, a háromgyermekes Fülöp Alexandra a közösségi oldalán fordult segítségért, mert szerette volna lecserélni fatüzelésű kályhájukat korszerű, klímás fűtésre. Mint mondta, számukra ez nem csupán kényelmi kérdés, hanem életbevágó fontosságú: fiuk, Márió ugyanis éjszakánként lélegeztetőgéppel alszik, ezért különösen fontos számára a tiszta, füstmentes levegő.
Valóra válik az álmuk, klímás fűtést kap a család
A cikkünk nyomán érkezett megható felajánlások gyorsan valóra váltották az édesanya álmát.
– Többen is jelentkeztek, akik segíteni szerettek volna, amiért leírhatatlanul hálás vagyok – mesélte meghatottan Fülöp Alexandra. Elmondta, az egyik klímát a kecskeméti H&H Klíma biztosítja, míg a másikat egy névtelenséget kérő magánszemély ajánlotta fel. A berendezéseket napokon belül kiszállítják és felszerelik, így a család még a téli hidegek beállta előtt megnyugodhat.
– Szívből köszönjük mindenkinek, aki segített. Nekünk ez nemcsak fűtés, hanem a biztonság és a nyugalom ígérete – mondta az édesanya, aki reményekkel telve várja, hogy Márió végre nyugodtan, egészséges levegőjű szobában alhasson.
