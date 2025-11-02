Fontos közleményt adott ki a vízszolgáltató, erre kell készülniük a Kalocsai járás lakosainak

A Kiskunvíz Kft. arról tájékoztatja a lakosokat, hogy 2025. november 6. és november 16. között ivóvízhálózat-fertőtlenítési és hálózattisztítási munkát végeznek Kalocsa, Bátya, Fajsz, Dusnok, Szakmár, Szakmár Alsóerek, Szakmár Felsőerek, Újtelek, Homokmégy, Homokmégy Mácsa, Homokmégy Halom, Homokmégy Hillye, Homokmégy Alsómégy, Öregcsertő, Öregcsertő Csornapuszta, Drágszél, Miske, Harta, Dunapataj, Ordas, Géderlak, Dunaszentbenedek, Uszód, Foktő településen, valamint 2025. november 12. és november 18. között Dunatetétlen településen.

A Kiskunvíz Kft. szakemberei fertőtlenítik az ivóvízhálózatot a Kalocsai járásban

A Kiskunvíz Kft. részletesen tájékoztat

Mint írják, a megjelölt időszakokban a víz minőségének romlásával lehet majd számolni, ez azonban nem érinti a víz fogyaszthatóságát, így a szolgáltató által biztosított ivóvíz ebben az időszakban is bátran iható lesz.

Felhívják a figyelmet, hogy november 6. 22 óra és november 7. 5 óra között Kalocsa, Foktő, Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak, Ordas, Dunapataj és november 10. 22 óra és november 11-én 5 óra között Foktő, Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak, Ordas, Dunapataj, Harta, Dunatetétlen településeken távvezeték-öblítési munkálatokból adódóan nyomáscsökkenés, nyomásingadozás léphet fel.

A szolgáltató arra kéri ügyfeleit, hogy előzetesen tájékozódjanak a vízszolgáltatás szünetelésének időpontjáról, és értesítsék az érintett utcákban élő idősebb lakosokat is. Emellett javasolják, hogy mindenki gondoskodjon elegendő ivóvíz, valamint egyéb célra használható csapvíz tárolásáról.