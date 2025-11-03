Új főigazgató a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház élén

Dr. Suhajda János hétfőn vette át megbízólevelét dr. Takács Péter egészségügyi államtitkártól. A kinevezésről Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője számolt be közösségi oldalán.

Kinevezték a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház új főigazgatóját

Forrás: Bányai Gábor országgyűlési képviselő Facebook-oldala

„A mai napon átvette dr. Takács Péter egészségügyi államtitkártól a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatói kinevezését dr. Suhajda János doktor úr.

Sok sikert és eredményes munkát kívánok főigazgató úrnak!” – írta Bányai Gábor Facebook-bejegyzésében.

Dr. Suhajda János

Dr. Suhajda János a Semmelweis Egyetemen szerzett általános orvosi diplomát 2003-ban. 2005 óta dolgozik a keceli és imrehegyi háziorvosi körzetben, 2007-ben tett háziorvostani szakvizsgát. 2007 óta rendszeresen teljesít műszakot a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályán, emellett havonta több alkalommal vállal szolgálatot az országos alapellátási ügyeleti rendszerben is. 2024 júliusa óta Bács-Kiskun vármegye háziorvosi kollegiális szakmai vezetője – írja Facebook-oldalán a halasi kórház.

Gyakorló háziorvos, aki több körzetben, több mint 3000 páciens egészségéért felel. Két évtizedes pályája során a háziorvosi és sürgősségi tapasztalat egyedülálló ötvözésével mély betegellátási és betegút-menedzsment szakismereteket alakított ki. Munkáját a betegközpontú szemlélet, a szakmai alázat, a közösségi felelősség és az együttműködés kultúrája jellemzi.

2024-ben a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült. Felesége logopédus, négy nagy gyermekük van.

– Jelenlegi 3000 betegem után mostantól több, mint 100 ezer ember egészségéért vállalok felelősséget. A Semmelweis Kórház küldetése az emberség, a gyógyítás iránti elkötelezettség és a szakmai kiválóság fenntartása. Olyan együttműködő, biztonságos és fejlődő környezet kialakításán fogok dolgozni, amely megbecsüli a dolgozókat, támogatja a betegeket, és erősíti a régió egészségügyi ellátását – fogalmazott dr. Suhajda János.

Dr. Suhajda János veszi át a kórház vezetését

Forrás: Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórház Facebook-oldala

– A jelenlegi Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 1974-es megnyitása óta a térség egyik meghatározó egészségügyi pillére. Történetének több mint harmadát én is a kórházzal együtt éltem. Nagyra becsülöm a kollégákat, az itt felhalmozott szakmai tudást, és tudom, hogy az intézmény szellemiségét a tisztelet, az emberi méltóság, a szakmai tudás és az innováció egyensúlya határozza meg. Feladatom e hagyomány erősítése, különösen a betegbiztonság, az új technológiák meghonosítása, a teljesítményalapú működés és a közösség iránti elkötelezettség területén – tette hozzá a főigazgató.