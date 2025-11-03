november 3., hétfő

Ezen a héten is mutatjuk, kik születtek és kik hunytak el. Íme a kiskunhalasi anyakönyvi hírek.

Tapodi Kálmán

Ezek a friss kiskunhalasi anyakönyvi hírek.

Friss kiskunhalasi anyakönyvi hírek
Íme a friss kiskunhalasi anyakönyvi hírek
Forrás: Shutterstock.com / Illusztráció

Kiskunhalasi anyakönyvi hírek

Születtek: Lendvai-Krajczár Kende (édesanyja neve: Krajczár Judit Ágnes) Kiskunfélegyháza, Feka Henrietta Eperke (Lukács Henrietta) Csengőd, Németh Romi Leoni (Farkas Éva) Kiskőrös, Molnár Levente (Pásztor Petra) Csengőd, Rózsa Ádám (Tóth Enikő) Kecskemét, Nagymihály Olívia (Ámond Kitti) Zsombó, Müller Elízia (Kiss Szilvia) Tázlár, Szabó Nara (Kurcz Réka) Soltvadkert, Gillich Milán (Ulbert Noémi) Dunapataj, Bezdány Emili Orsolya (Győrki Orsolya Anita) Szeged, Sztantics Lujza (Páncsity Cintia) Baja, Sebestyén-Szvoboda Filip (Szvoboda Krisztina) Kiskunhalas, Nyerges Liza (Kovács Klaudia) Kiskunhalas, Homoki Zsolna (Szarka Rita) Soltvadkert, Biró Mira (Rac Loretta) Szeged, Vasas Zsófia (Majer Viktória) Jánoshalma, Rácz Benett (Polyák Vivien Melinda) Akasztó, Zsígó Melinda Léna (Rácz Anita) Kiskunfélegyháza, Krisztin Luca (Csontos Barbara) Kiskunmajsa, Barity Emma (Illés Emese) Hercegszántó, Miklós György Mátyás (Varga Ágnes) Jászapáti, Turczer Gréta (Bolla Gabriella) Császártöltés, Nagygyörgy Lili (Hinterszehr Ágnes) Kelebia, Bodor Emília (Török Nóra) Szeged, Vankó Emma (Miklós-Balogh Heléna) Kelebia.

Házasságot kötöttek: Patai Ferenc és Szabó Erika.

Meghaltak: Mackó Andrásné Dudás Margit (Kiskunhalas), Szabó Lászlóné Kolompár Erzsébet (Kiskunmajsa), Nemes István (Tompa), Pap Pálné Laczkó Klára (Csólyospálos), Seres István (Tázlár), Mészáros Mátyásné Horváth Ilona (Tompa), Mészáros István (Zsana), Ördög Vencel György (Jánoshalma), Sánta Imréné Süveg Ilona (Balotaszállás), Bús Jánosné Turú Mária Veronika (Akasztó).

