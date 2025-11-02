Most van a szezonja, kár lenne kihagyni ezt az őszi zöldségfélét

A kelbimbó enyhén kesernyés íze elsőre nem biztos, hogy mindenkinek ízlik, de ma már a kreatív receptek által szinte észrevehetetlen. A hatása azonban bombajó és tökéletesen illeszkedik az egészséges életmódhoz, valamint a fogyókúrához is. Az ára miatt azonban most nem tartozik a legolcsóbb őszi zöldségek közé.

Most van a szezonja a kelbimbónak, friss hazai termény sokfelé kapható

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Drága, de egészségünkre jó hatással van

Körbenéztünk Kecskeméten. A boltokban lédig és fél kilós kiszerelésben is elérhető. Kilónként ára 1700–1800 forint a legtöbb helyen, de az Auchanban a fél kilós előrecsomagolt változat már 800 forintért is megvehető. A kecskeméti piacon 1700–1800 forintért adják, míg a zöldségeseknél 1600–2000 forint körül mozog az ára. Az ára hasonlóan magas mint a brokkolié, de mindkettő nagyon egészséges.

Vitaminban gazdag, kalóriában szegény

A kelbimbó fő előnyei között jegyzik, hogy alacsony kalóriatartalma mellett rendkívül gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban. Most az őszi-téli hónapokban különösen jól jöhet immunerősítő hatása miatt. Tele van C-vitaminnal. Emellett jelentős mennyiségű A-, B6-vitamin, folsav, kálium és mangán is található benne. Kiemelkedően gazdag K-vitaminban is, amely elengedhetetlen a csontok egészségéhez. Segíti a kalcium beépülését a csontszövetbe, így csökkenti a csontritkulás kockázatát. Kalciumot is tartalmaz, ami tovább erősíti ezt a hatást.

Támogatja a bélflórát

A benne lévő antioxidánsok csökkenthetik a krónikus betegségek kockázatát. A kutatások kimutatták: a kelbimbó csökkentheti bizonyos daganatos betegségek kialakulásának esélyét.

Magas rosttartalma révén a kelbimbó elősegíti a rendszeres bélmozgást, javítja az emésztést, és hozzájárul a bélflóra egészségéhez.

A kelbimbó sokféleképpen elkészíthető

A kelbimbó nemcsak frissen vásárolható meg, hanem mirelit kiszerelésben is, mely szintén egészséges, megőrzi a friss zöldség tápértékét. De nem szabad túlfőzni, mert akkor veszíthet a tápértékéből. A kelbimbó változatosan elkészíthető, de párolva vagy sütve a legjobb.