Lélekemelő megemlékezés mindenszentek estéjén a Kecskeméti Köztemetőben – fotók

A ravatalozó melletti Katona József emlékszobor körül sokan gyűltek össze, hogy közösen, gyertyák fényénél emlékezzenek azokra, akik már nem lehetnek velük.

A közös imádkozás és gyertyagyújtás meghitt elcsendesedést nyújtott a résztvevőknek

Fotó: Bús Csaba

A kegyeleti megemlékezés egy nagyon szép és felemelő hagyomány a temető életében. Nyitott volt minden érdeklődő számára. Az eseményt ökumenikus istentisztelet tette teljessé. A közös imádkozás és gyertyagyújtás meghitt elcsendesedést nyújtott a résztvevőknek.