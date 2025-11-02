november 2., vasárnap

Mindenszentek

2 órája

Lélekemelő megemlékezés mindenszentek estéjén a Kecskeméti Köztemetőben – fotók

Címkék#megemlékezés#Kecskeméti Köztemető#gyertyagyújtás#mindenszentek

November 1-jén, mindenszentek estéjén csendes, lélekemelő kegyeleti megemlékezést tartottak a Kecskeméti Köztemetőben.

Sebestyén Hajnalka

A ravatalozó melletti Katona József emlékszobor körül sokan gyűltek össze, hogy közösen, gyertyák fényénél emlékezzenek azokra, akik már nem lehetnek velük. 

kegyeleti megemlékezés Kecskeméten
A közös imádkozás és gyertyagyújtás meghitt elcsendesedést nyújtott a résztvevőknek
Fotó: Bús Csaba

A kegyeleti megemlékezés egy nagyon szép és felemelő hagyomány a temető életében. Nyitott volt minden érdeklődő számára. Az eseményt ökumenikus istentisztelet tette teljessé. A közös imádkozás és gyertyagyújtás meghitt elcsendesedést nyújtott a résztvevőknek.

Megemlékezés a Kecskeméti Köztemetőben, mindenszentek estéjén

Fotók: Bús Csaba

