Mindenszentek
2 órája
Lélekemelő megemlékezés mindenszentek estéjén a Kecskeméti Köztemetőben – fotók
November 1-jén, mindenszentek estéjén csendes, lélekemelő kegyeleti megemlékezést tartottak a Kecskeméti Köztemetőben.
A ravatalozó melletti Katona József emlékszobor körül sokan gyűltek össze, hogy közösen, gyertyák fényénél emlékezzenek azokra, akik már nem lehetnek velük.
A kegyeleti megemlékezés egy nagyon szép és felemelő hagyomány a temető életében. Nyitott volt minden érdeklődő számára. Az eseményt ökumenikus istentisztelet tette teljessé. A közös imádkozás és gyertyagyújtás meghitt elcsendesedést nyújtott a résztvevőknek.
Megemlékezés a Kecskeméti Köztemetőben, mindenszentek estéjénFotók: Bús Csaba
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre