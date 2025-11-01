1 órája
A jóból is megárt a sok! Ez az a zöldség, amit csak mértékkel szabad fogyasztani
Lehet néhány centis, de akár 20–25 centiméteres is. Sárga, zöld vagy narancssárgás. A jótékony hatása mindegyiknek óriási, és szerencsére mindenféle változat kapható belőle a kecskeméti piacon.
Egész évben kapható és érdemes is fogyasztani. Csíp, de a mértéket betartva nagyon egészséges. A hegyes erős paprika sok családban népszerű étel, így a kecskeméti piacon is jól fogy.
A kecskeméti piacon hatalmas a felhozatal
A hegyes erős paprika sokféle változatban kapható, kisebbeket és kevésbé húsos darabokat 50–100 forintért is megvehetjük, a közepesen jó megjelenésű erős paprikák 150–200 forintba kerülnek, így az igazán csábítóan húsosakért akár 250–300 forintot is elkérnek. A paprikák erősségét azonban nem feltétlen a méret vagy az ár határozza meg, éppen ezért aki ragaszkodik az erősebb változathoz, tutira megy, és kedvenc árusánál vásárolja meg.
Az erős paprika a fogyáshoz is hatékony segítség
Elsőre nem is gondolnánk, mennyire jótékony a szervezetünkre az erős paprika. Természetesen, csak ha mértékkel fogyasztjuk. Összeszedtük, miért is érdemes olykor-olykor enni belőle, akár reggelihez, akár vacsorához.
Az erős paprikában a benne található kapszaicin nevű vegyület felelős a csípős ízért. De ennél jóval többet tud:
- serkenti az anyagcserét,
- fokozza a hőtermelést és
- segíti a zsírbontást, így természetes módon támogatja a fogyást.
Emellett gazdag C-vitaminban és antioxidánsokban, amelyek erősítik az immunrendszert.
Jótékony a bőrre és segíti az emésztést
A kapszaicin fájdalomcsillapító hatású is lehet. Emellett a kapszaicin serkenti a vérkeringést, ami a bőr állapotára is pozitívan hathat, frissítheti és ragyogóbbá teheti azt.
Az erős paprika gyulladáscsökkentő hatása révén segíthet különféle gyulladásos betegségek, például ízületi gyulladás vagy májproblémák esetén. A szív- és érrendszer egészségére is jótékonyan hat, hosszú távon csökkentheti a vérnyomást és javíthatja az érfalak állapotát.
Fontos azonban a mértékletesség: túlzott fogyasztása gyomorégést, irritációt vagy akár gyomorfekélyt is okozhat, különösen azoknál, akik refluxban vagy gyomorérzékenységben szenvednek.
Virágdömping a piacon
Ezekben a napokban azonban a kecskeméti piac kínálatát a krizantémok sokasága uralja. A temetői cserepes virágok, szálas virágok sokféle színben és méretben pompáznak. Bár maga a krizantém virág elsősorban temetői virágként ismert, de akár ki is ültethető a kertben. Az áruk változó. Szálanként 600–1000 forint, a kisebb cserepes változatok 800–1200 forint, a közepesek 1500–2000 forint, a nagyobbak 2200-tól indulnak. Sírkoszorúk között a kisebbek 1500 körül mozognak, de minél nagyobb vagy díszesebb, annál drágább. Volt olyan nagy méretű szép dísz is, melyért 7500 forintot kértek.
Szilva, szőlő, dió és retek
A kecskeméti piacon még mindig többféle őszi gyümölcs érhető el: kilónként a szilva 900–1200, az alma 600–800, a szőlő 800–1500 forint jellemzően. A birsalma kilója 800–850 forint, de kapható birsalma sajt is, 800–1000 forint körül volt egy szelet belőle. A dióbél kilója 4500–6000 forint volt. Az őszi zöldségek közül kiemelhetjük a sárgarépát, gyökeret és petrezselyemzöldet, sok helyen kaphatók. Öt-hat árusnál elérhető az őszi piros retek, vannak kisebbek és nagyobbak is, csomónként 350–400 forintért. A zöldhagyma, újhagyma csomója 400–450 forint.
Ízelítő az árakból
- Kelbimbó: 1600–1800 Ft/kg
- Kelkáposzta: 400–500 Ft/kg
- Savanyú káposzta: 1200 Ft/kg
- Dísztök: 250–300 Ft/db
- Sütőtök: 300–350 Ft/kg
- Burgonya: 200–300 Ft/kg
- Sárgarépa: 450–550 Ft/kg
- Gyökér: 800–1200 Ft/kg
- Paradicsom: 600–1200 Ft/kg
- Kápia paprika: 800–1500 Ft/kg
- Paradicsompaprika: 1000–1200 Ft/kg
- Árvácska palánta: 300–350 Ft/db
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!