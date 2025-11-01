A jóból is megárt a sok! Ez az a zöldség, amit csak mértékkel szabad fogyasztani

november 1., szombat

Lehet néhány centis, de akár 20–25 centiméteres is. Sárga, zöld vagy narancssárgás. A jótékony hatása mindegyiknek óriási, és szerencsére mindenféle változat kapható belőle a kecskeméti piacon.

Sebestyén Hajnalka

Egész évben kapható és érdemes is fogyasztani. Csíp, de a mértéket betartva nagyon egészséges. A hegyes erős paprika sok családban népszerű étel, így a kecskeméti piacon is jól fogy.

A kecskeméti piacot nem csak a virágok uralják, hanem az erős paprika is
A hegyes erős paprika sokféle változatban kapható a kecskeméti piacon, kisebbeket és kevésbé húsos darabokat 50–100 forintért is megvehetjük
Fotó: Bús Csaba/ archív-felvétel

A kecskeméti piacon hatalmas a felhozatal 

A hegyes erős paprika sokféle változatban kapható, kisebbeket és kevésbé húsos darabokat 50–100 forintért is megvehetjük, a közepesen jó megjelenésű erős paprikák 150–200 forintba kerülnek, így az igazán csábítóan húsosakért akár 250–300 forintot is elkérnek. A paprikák erősségét azonban nem feltétlen a méret vagy az ár határozza meg, éppen ezért aki ragaszkodik az erősebb változathoz, tutira megy, és kedvenc árusánál vásárolja meg. 

Az erős paprika a fogyáshoz is hatékony segítség

Elsőre nem is gondolnánk, mennyire jótékony a szervezetünkre az erős paprika. Természetesen, csak ha mértékkel fogyasztjuk. Összeszedtük, miért is érdemes olykor-olykor enni belőle, akár reggelihez, akár vacsorához. 

Az erős paprikában a benne található kapszaicin nevű vegyület felelős a csípős ízért. De ennél jóval többet tud:

  • serkenti az anyagcserét,
  • fokozza a hőtermelést és
  • segíti a zsírbontást, így természetes módon támogatja a fogyást.

Emellett gazdag C-vitaminban és antioxidánsokban, amelyek erősítik az immunrendszert.

Jótékony a bőrre és segíti az emésztést 

A kapszaicin fájdalomcsillapító hatású is lehet. Emellett a kapszaicin serkenti a vérkeringést, ami a bőr állapotára is pozitívan hathat, frissítheti és ragyogóbbá teheti azt.

Az erős paprika gyulladáscsökkentő hatása révén segíthet különféle gyulladásos betegségek, például ízületi gyulladás vagy májproblémák esetén. A szív- és érrendszer egészségére is jótékonyan hat, hosszú távon csökkentheti a vérnyomást és javíthatja az érfalak állapotát. 

Fontos azonban a mértékletesség: túlzott fogyasztása gyomorégést, irritációt vagy akár gyomorfekélyt is okozhat, különösen azoknál, akik refluxban vagy gyomorérzékenységben szenvednek. 

Virágdömping a piacon

Ezekben a napokban azonban a kecskeméti piac kínálatát a krizantémok sokasága uralja. A temetői cserepes virágok, szálas virágok sokféle színben és méretben pompáznak. Bár maga a krizantém virág elsősorban temetői virágként ismert, de akár ki is ültethető a kertben. Az áruk változó. Szálanként 600–1000 forint, a kisebb cserepes változatok 800–1200 forint, a közepesek 1500–2000 forint, a nagyobbak 2200-tól indulnak. Sírkoszorúk között a kisebbek 1500 körül mozognak, de minél nagyobb vagy díszesebb, annál drágább. Volt olyan nagy méretű szép dísz is, melyért 7500 forintot kértek. 

Szilva, szőlő, dió és retek

A kecskeméti piacon még mindig többféle őszi gyümölcs érhető el: kilónként a szilva 900–1200, az alma 600–800, a szőlő 800–1500 forint jellemzően. A birsalma kilója 800–850 forint, de kapható birsalma sajt is, 800–1000 forint körül volt egy szelet belőle. A dióbél kilója 4500–6000 forint volt. Az őszi zöldségek közül kiemelhetjük a sárgarépát, gyökeret és petrezselyemzöldet, sok helyen kaphatók. Öt-hat árusnál elérhető az őszi piros retek, vannak kisebbek és nagyobbak is, csomónként 350–400 forintért. A zöldhagyma, újhagyma csomója 400–450 forint. 

Ízelítő az árakból

  • Kelbimbó: 1600–1800 Ft/kg
  • Kelkáposzta: 400500 Ft/kg
  • Savanyú káposzta: 1200 Ft/kg
  • Dísztök: 250–300 Ft/db
  • Sütőtök: 300–350 Ft/kg
  • Burgonya: 200–300 Ft/kg
  • Sárgarépa: 450–550 Ft/kg
  • Gyökér: 800–1200 Ft/kg
  • Paradicsom: 600–1200 Ft/kg
  • Kápia paprika: 800–1500 Ft/kg
  • Paradicsompaprika: 1000–1200 Ft/kg
  • Árvácska palánta: 300–350 Ft/db

