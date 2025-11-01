A jóból is megárt a sok! Ez az a zöldség, amit csak mértékkel szabad fogyasztani

Egész évben kapható és érdemes is fogyasztani. Csíp, de a mértéket betartva nagyon egészséges. A hegyes erős paprika sok családban népszerű étel, így a kecskeméti piacon is jól fogy.

Fotó: Bús Csaba/ archív-felvétel

A kecskeméti piacon hatalmas a felhozatal

A hegyes erős paprika sokféle változatban kapható, kisebbeket és kevésbé húsos darabokat 50–100 forintért is megvehetjük, a közepesen jó megjelenésű erős paprikák 150–200 forintba kerülnek, így az igazán csábítóan húsosakért akár 250–300 forintot is elkérnek. A paprikák erősségét azonban nem feltétlen a méret vagy az ár határozza meg, éppen ezért aki ragaszkodik az erősebb változathoz, tutira megy, és kedvenc árusánál vásárolja meg.

Az erős paprika a fogyáshoz is hatékony segítség

Elsőre nem is gondolnánk, mennyire jótékony a szervezetünkre az erős paprika. Természetesen, csak ha mértékkel fogyasztjuk. Összeszedtük, miért is érdemes olykor-olykor enni belőle, akár reggelihez, akár vacsorához.

Az erős paprikában a benne található kapszaicin nevű vegyület felelős a csípős ízért. De ennél jóval többet tud:

serkenti az anyagcserét,

fokozza a hőtermelést és

segíti a zsírbontást, így természetes módon támogatja a fogyást.

Emellett gazdag C-vitaminban és antioxidánsokban, amelyek erősítik az immunrendszert.

Jótékony a bőrre és segíti az emésztést

A kapszaicin fájdalomcsillapító hatású is lehet. Emellett a kapszaicin serkenti a vérkeringést, ami a bőr állapotára is pozitívan hathat, frissítheti és ragyogóbbá teheti azt.

Az erős paprika gyulladáscsökkentő hatása révén segíthet különféle gyulladásos betegségek, például ízületi gyulladás vagy májproblémák esetén. A szív- és érrendszer egészségére is jótékonyan hat, hosszú távon csökkentheti a vérnyomást és javíthatja az érfalak állapotát.

Fontos azonban a mértékletesség: túlzott fogyasztása gyomorégést, irritációt vagy akár gyomorfekélyt is okozhat, különösen azoknál, akik refluxban vagy gyomorérzékenységben szenvednek.

Virágdömping a piacon

Ezekben a napokban azonban a kecskeméti piac kínálatát a krizantémok sokasága uralja. A temetői cserepes virágok, szálas virágok sokféle színben és méretben pompáznak. Bár maga a krizantém virág elsősorban temetői virágként ismert, de akár ki is ültethető a kertben. Az áruk változó. Szálanként 600–1000 forint, a kisebb cserepes változatok 800–1200 forint, a közepesek 1500–2000 forint, a nagyobbak 2200-tól indulnak. Sírkoszorúk között a kisebbek 1500 körül mozognak, de minél nagyobb vagy díszesebb, annál drágább. Volt olyan nagy méretű szép dísz is, melyért 7500 forintot kértek.