Új buszjárat is szerepel a menetrend módosításban

A kecskeméti buszmenetrend változások hét járatra vannak befolyással. Jellemzően időponti eltérések és új megállóhelyek szerepelnek a módosítások között. De van egy teljesen új helyi járat is.

Változik a kecskeméti buszmenetrend

Fotó: Bús Csaba

Hetényegyházát több járat is érinti

A 115-ös vonalon (régi 15-ös) a Hetényegyháza végállomásról a tanév tartama alatt munkanapokon 7:40 órakor induló gyorsjárat a továbbiakban 7:26 órakor közlekedik, ugyanígy a nyári tanszünetben a munkanapokon is.

A 339-es vonalon (régi 15D) a Knorr-Bremse megállóhelyről munkanapokon 14:15 órakor induló járat 5 perccel később, 14:20 órakor megy. Munkanapokon 22:12 órakor induló járat 2 perccel korábban, 22:10 órakor közlekedik.

A 391-es vonalon (régi 353) a Hetényegyháza, vasútállomás megállóhelyről 6:45 órakor induló járat 5 perccel korábban, 6:40-kor, a 7:03 órakor induló járat 3 perccel korábban, 7:00 órakor közlekedik.

A 392-es vonalon (régi 354) a Hetényegyháza, végállomás megállóhelyről 6:50 órakor induló járat 2 perccel korábban, 6:48-kor, a 7:09-kor induló járat 2 perccel korábban, 7:07-kor megy. Hetényegyháza, vasútállomás megállóhelyről a 7:02-kor induló járat 2 perccel korábban, 7:00 órakor közlekedik, a 7:27-es járat b) vonalvezetéssel és 7:19 órakor indul.

Kadafalviaknak is figyelniük kell

A 302-es vonalon (régi 34V) a Kadafalva, Mókus utca megállóhelyről a tanév tartama alatt munkanapokon 14:00 órakor induló járat Kadafalva irányába betér a Vályogvető utca megállóhelyre is.

Új vonalon közlekedik a 403-as

A 403-as vonalon (régi 504) a Széchenyi tér megállóhelyről induló járat Túzok utca és Kullai köz megállóhelyek érintése nélkül, módosított útvonalon közlekedik. Az autóbuszjáratok a továbbiakban Csabagyöngye megállóhely és Kadafalvi út megállóhely között a Búzavirág utca és Zápor utca megállóhelyek érintésével közlekednek.

Kvarc utca megállóhelyről induló járatok Túzok utca és Kullai köz megállóhelyek érintése nélkül, módosított útvonalon közlekednek. Az autóbuszjáratok a továbbiakban a Téglás utca megállóhely és Csabagyöngye megállóhely között a Búzavirág utca és Zápor utca megállóhelyek érintik.