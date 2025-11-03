november 3., hétfő

Győző névnap

43. hét

1 órája

Kecskeméti anyakönyvi hírek

#anyakönyv#ANYAKÖNYVI HÍREK#házasság

Cikkünkből megtudhatja, kik mondták ki a boldogító igen, kik születtek és hunytak el. Mutatjuk a 43. heti kecskeméti anyakönyvi híreket.

Maksa Balázs

Születtek: Milicz Meredisz (édesanyja neve: Potornai Hajnalka Tiszakécske), Faragó Soma (Pócsai Edit Kecskemét), Halász Mihály Olivér (Hajzer Réka Lajosmizse), Rubányi Máté (Mák Melinda Kiskunfélegyháza), Dorogi Benett (Lakatos Zsanett Tímea Kecskemét), Berta Zsófia (Palócz Zsuzsanna Kecskemét), Romhányi Elena Anna (Deák Debóra Kecskemét), Kürtösi Narina (Gömöri Nikoletta Fülöpjakab), Gáspár Benett Endre (Fodor Angéla Judit Szabadszállás), Bindics Barnabás (Patvaros Anna Kecskemét).

kecskeméti anyakönyvi hírek
Mutatjuk a 43. heti kecskeméti anyakönyvi híreket
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Házasságot kötöttek: Kiss Balázs és Kállai Tünde Éva, Finta László Rajmund és Nagy Brigitta

Meghaltak: Márton Lajosné Wekerle Gizella Aranka (1941. Kecskemét), Horváth Margit (1945. Kecskemét), Bozsik Pálné Liptai Mária (1935. Kecskemét), Zöldi Zoltánné Molnár Ilona (1969. Kecskemét), Tóth Ágnes Lídia (1955. Kecskemét), Kökény Sándor János (1989. Kecskemét), Szabó István Lászlóné Varga Terézia (1946. Szank), Csikós János (1970. Kecskemét), Podmaniczki Gáborné Farkas Mária Ibolya (1945. Kecskemét), Fekete Gyula (1936. Orgovány), Varga László (1952. Kecskemét), Tóth Ödönné Arányi Piroska Flóra (1942. Kecskemét), dr. Szeghalmi Jenő János (1938. Kecskemét), Tóth Zoltán (1973. Nagykőrös).

