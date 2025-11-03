1 órája
Kecskeméti anyakönyvi hírek
Cikkünkből megtudhatja, kik mondták ki a boldogító igen, kik születtek és hunytak el. Mutatjuk a 43. heti kecskeméti anyakönyvi híreket.
Születtek: Milicz Meredisz (édesanyja neve: Potornai Hajnalka Tiszakécske), Faragó Soma (Pócsai Edit Kecskemét), Halász Mihály Olivér (Hajzer Réka Lajosmizse), Rubányi Máté (Mák Melinda Kiskunfélegyháza), Dorogi Benett (Lakatos Zsanett Tímea Kecskemét), Berta Zsófia (Palócz Zsuzsanna Kecskemét), Romhányi Elena Anna (Deák Debóra Kecskemét), Kürtösi Narina (Gömöri Nikoletta Fülöpjakab), Gáspár Benett Endre (Fodor Angéla Judit Szabadszállás), Bindics Barnabás (Patvaros Anna Kecskemét).
Házasságot kötöttek: Kiss Balázs és Kállai Tünde Éva, Finta László Rajmund és Nagy Brigitta
Meghaltak: Márton Lajosné Wekerle Gizella Aranka (1941. Kecskemét), Horváth Margit (1945. Kecskemét), Bozsik Pálné Liptai Mária (1935. Kecskemét), Zöldi Zoltánné Molnár Ilona (1969. Kecskemét), Tóth Ágnes Lídia (1955. Kecskemét), Kökény Sándor János (1989. Kecskemét), Szabó István Lászlóné Varga Terézia (1946. Szank), Csikós János (1970. Kecskemét), Podmaniczki Gáborné Farkas Mária Ibolya (1945. Kecskemét), Fekete Gyula (1936. Orgovány), Varga László (1952. Kecskemét), Tóth Ödönné Arányi Piroska Flóra (1942. Kecskemét), dr. Szeghalmi Jenő János (1938. Kecskemét), Tóth Zoltán (1973. Nagykőrös).
