Újabb légi monstrum érkezik a kecskeméti repülőtérre

Az első, 2024 szeptemberében érkezett KC-390 Millennium szállítórepülőgép hamarosan társra lel – írta közösségi oldalán a Magyar Honvédség. A bejegyzés tanulsága szerint a második KC-390 katonai szállítógép nemsokára landol a kecskeméti katonai repülőtéren.

Hamarosan újabb KC-390 Millennium szállítórepülőgép érkezik Kecskemétre

Forrás: Magyar Honvédség Facebook-oldala

Brazíliából érkezett az első KC-390 Millennium szállítórepülőgép

Az első KC-390 Millennium 2024 áprilisában landolt először Kecskeméten. Ekkor több mint két hetet töltött a repülőbázison tesztelésen, hiszen a speciális, NATO kommunikációs eszközök beépítését és ezek validációját kellett rajta itt elvégezni. Ezt követően a gyártási munkálatokat Brazíliában fejezték be, majd szeptember 5-én végleg átvette a Magyar Honvédség.

Magyarország már 2020-ban megkötötte a gyártó országgal, Brazíliával a szerződést, ezzel régiónkban elsőként, Európában Portugália után másodikként kötelezte el magát a KC-390 mellett. Azóta több másik európai ország is vásárolt ilyen katonai szállítórepülőgépet.

A KC-390 szállítórepülőgép akár 23 tonnát is elbír

A KC-390 Millennium alkalmas 23 tonna tömegig

nagyméretű terhek,

katonai felszerelések,

járművek

és személyi állomány (80 felszerelt katona vagy 60 ejtőernyős) célba juttatására.

Különleges kialakítása révén a gép alkalmas rossz terepviszonyok közötti fel- és leszállásra, továbbá ejtőernyős légideszant-műveletek kiszolgálására is. Felszereltsége lehetővé teszi a vészhelyzeti kimenekítést, valamint nagy létszámú beteg- és sebesültszállító feladatok végrehajtását is.