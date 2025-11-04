1 órája
Újabb légi monstrum érkezik a kecskeméti repülőtérre
2024 szeptemberében fordulóponthoz érkezett a katonai légi repülés Magyarországon. Bő egy évvel ezelőtt ugyanis megérkezett az első KC-390 Millennium szállítórepülőgép. A látványos gép nem sokáig volt egyedül, a napokban társat kap.
Az első, 2024 szeptemberében érkezett KC-390 Millennium szállítórepülőgép hamarosan társra lel – írta közösségi oldalán a Magyar Honvédség. A bejegyzés tanulsága szerint a második KC-390 katonai szállítógép nemsokára landol a kecskeméti katonai repülőtéren.
Brazíliából érkezett az első KC-390 Millennium szállítórepülőgép
Az első KC-390 Millennium 2024 áprilisában landolt először Kecskeméten. Ekkor több mint két hetet töltött a repülőbázison tesztelésen, hiszen a speciális, NATO kommunikációs eszközök beépítését és ezek validációját kellett rajta itt elvégezni. Ezt követően a gyártási munkálatokat Brazíliában fejezték be, majd szeptember 5-én végleg átvette a Magyar Honvédség.
Magyarország már 2020-ban megkötötte a gyártó országgal, Brazíliával a szerződést, ezzel régiónkban elsőként, Európában Portugália után másodikként kötelezte el magát a KC-390 mellett. Azóta több másik európai ország is vásárolt ilyen katonai szállítórepülőgépet.
A KC-390 szállítórepülőgép akár 23 tonnát is elbír
A KC-390 Millennium alkalmas 23 tonna tömegig
- nagyméretű terhek,
- katonai felszerelések,
- járművek
- és személyi állomány (80 felszerelt katona vagy 60 ejtőernyős) célba juttatására.
Különleges kialakítása révén a gép alkalmas rossz terepviszonyok közötti fel- és leszállásra, továbbá ejtőernyős légideszant-műveletek kiszolgálására is. Felszereltsége lehetővé teszi a vészhelyzeti kimenekítést, valamint nagy létszámú beteg- és sebesültszállító feladatok végrehajtását is.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!