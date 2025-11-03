1 órája
Megkezdődött a karácsonyi razzia – a bejglitől a forralt borig mindent ellenőriznek
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) irányításával, a vármegyei kormányhivatalok, a járási hivatalok, valamint a Nébih szakembereinek közreműködésével átfogó ellenőrzés-hullámot rendelt el Tállai András parlamenti államtitkár. A november 3-án kezdődő és december végéig zajló hatósági ellenőrzések során a karácsonyi termékekre fókuszálnak.
Téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzést rendelt el a 2025. november 3. és december 31. közötti időszakra Tállai András parlamenti államtitkár. A karácsonyi termékek ellenőrzése a mai naptól az egész országban zajlik.
Karácsonyi termékek megfelelő minősége a fókuszban
A Nébih a „razzia” kapcsán közölte, a téli átfogó vizsgálatsorozat az ünnepi időszakhoz kapcsolódó termékekre és célterületekre fókuszál.
A szakemberek elsősorban
- a friss sertéshúsok,
- savanyú káposzta,
- bejgli
- és a legkedveltebb karácsonyi édességek (szaloncukrok, mikulás figurák, habkarika) előállítását ellenőrzik.
A karácsonyi vásárok termékeit is kiemelten fogják ellenőrizni
A Nébih azt is közölte, hogy az ellenőrök a jégpályáknál és a karácsonyi vásárokon forgalmazott forralt borok, karácsonyi puncsok és egyéb alkoholtartalmú italok vizsgálatát is elvégzik.
A téli ellenőrzések sorából nem marad ki az élőhal-árusítás felügyelete sem. A friss húsok esetében kiemelt szempont a nyomonkövethetőség biztosítása. A vágóhidak és daraboló üzemek ellenőrzése során a szakemberek az élelmiszerbiztonságra, ezen belül kiemelten a higiéniára, nyomonkövetésre és önellenőrzésre fókuszálnak – írja a hatóság a közleményében.
A karácsonyi édességek, a bejgli és a savanyú káposzta előállítása során az ellenőrzés a fent említetteken túl kiterjed
- az adalékanyagokra,
- a kötelező jelölési elemek feltüntetésére,
- illetve a Magyar Élelmiszerkönyv és a gyártmánylap előírásainak való megfelelésre.
„A csokoládéknál többek között a termékek növényi zsír- (pl. pálmaolaj) és összes kakaó szárazanyag-tartalmát, a bejgliknél pedig a dió- és máktölteléket vizsgálják kiemelten” – mondta Tállai András államtitkár.
Szigorú szabályok a vásárokban
A Nébih tudatta, a karácsonyi vásárokra és a jégpályákhoz kitelepült vendéglátóknál is alapvető elvárás a higiéniai szabályok betartása, valamint a személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
A vásárokban a karácsonyi termékek (például forralt borok) minőségi ellenőrzése során ellenőrzik:
- előállításához használt alapanyagok eredetét igazoló dokumentumokat,
- a receptúrát,
- adott esetben hatósági mintavétel is történhet,
- valamint indokolt esetben a termék forgalomból való kivonását is elrendelhetik.
Honnan érkezik a hal az ünnepi asztalra?
Az élőhal-árusítókra is lecsaphatnak a hatósági szakemberek. Az ellenőrzések során itt elsősorban a halak származási dokumentumaira és az állatvédelmi szabályok betartására figyelnek majd oda.
Az ellenőrök a halak tárolására vonatkozó feltételek mellett azt is vizsgálják, hogy a leölés előtt megfelelően történik-e az állatok kábítása
– olvasható a közleményben.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal fő célkitűzése, hogy az ünnepi időszakban is adott legyen a stabil élelmiszerbiztonság.
