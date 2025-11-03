Megkezdődött a karácsonyi razzia – a bejglitől a forralt borig mindent ellenőriznek

Téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzést rendelt el a 2025. november 3. és december 31. közötti időszakra Tállai András parlamenti államtitkár. A karácsonyi termékek ellenőrzése a mai naptól az egész országban zajlik.

A Nébih vezetésével december végéig folyamatosan ellenőrzik a karácsonyi termékek minőségét

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Karácsonyi termékek megfelelő minősége a fókuszban

A Nébih a „razzia” kapcsán közölte, a téli átfogó vizsgálatsorozat az ünnepi időszakhoz kapcsolódó termékekre és célterületekre fókuszál.

A szakemberek elsősorban

a friss sertéshúsok,

savanyú káposzta,

bejgli

és a legkedveltebb karácsonyi édességek (szaloncukrok, mikulás figurák, habkarika) előállítását ellenőrzik.

A karácsonyi vásárok termékeit is kiemelten fogják ellenőrizni

A Nébih azt is közölte, hogy az ellenőrök a jégpályáknál és a karácsonyi vásárokon forgalmazott forralt borok, karácsonyi puncsok és egyéb alkoholtartalmú italok vizsgálatát is elvégzik.

A téli ellenőrzések sorából nem marad ki az élőhal-árusítás felügyelete sem. A friss húsok esetében kiemelt szempont a nyomonkövethetőség biztosítása. A vágóhidak és daraboló üzemek ellenőrzése során a szakemberek az élelmiszerbiztonságra, ezen belül kiemelten a higiéniára, nyomonkövetésre és önellenőrzésre fókuszálnak – írja a hatóság a közleményében.

A karácsonyi édességek, a bejgli és a savanyú káposzta előállítása során az ellenőrzés a fent említetteken túl kiterjed

az adalékanyagokra,

a kötelező jelölési elemek feltüntetésére,

illetve a Magyar Élelmiszerkönyv és a gyártmánylap előírásainak való megfelelésre.

„A csokoládéknál többek között a termékek növényi zsír- (pl. pálmaolaj) és összes kakaó szárazanyag-tartalmát, a bejgliknél pedig a dió- és máktölteléket vizsgálják kiemelten” – mondta Tállai András államtitkár.

Szigorú szabályok a vásárokban

A Nébih tudatta, a karácsonyi vásárokra és a jégpályákhoz kitelepült vendéglátóknál is alapvető elvárás a higiéniai szabályok betartása, valamint a személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

A vásárokban a karácsonyi termékek (például forralt borok) minőségi ellenőrzése során ellenőrzik:

előállításához használt alapanyagok eredetét igazoló dokumentumokat,

a receptúrát,

adott esetben hatósági mintavétel is történhet,

valamint indokolt esetben a termék forgalomból való kivonását is elrendelhetik.

Honnan érkezik a hal az ünnepi asztalra?

Az élőhal-árusítókra is lecsaphatnak a hatósági szakemberek. Az ellenőrzések során itt elsősorban a halak származási dokumentumaira és az állatvédelmi szabályok betartására figyelnek majd oda.

Az ellenőrök a halak tárolására vonatkozó feltételek mellett azt is vizsgálják, hogy a leölés előtt megfelelően történik-e az állatok kábítása

– olvasható a közleményben.