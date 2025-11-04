november 4., kedd

Megvan az időpont

1 órája

Lemondott a hivatali visszaélés miatt elítélt polgármester, időközi választás lesz Bácsszőlősön

A bácsszőlősi polgármester azért mondott le posztjáról, mert idén nyáron a Bajai Járásbíróság hivatali visszaélés bűntette miatt 6 hónap szabadságvesztésre ítélte, aminek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet szeptemberben jogerőre emelkedett, a falu vezetőjének távozása miatt időközi polgármester-választást írtak ki a településen.

Pozsgai Ákos

Az időközi polgármester-választást azért írták ki, mert Szarvas Róbert, Bácsszőlős polgármestere ellen hivatali visszaélés gyanújával nyomozás indult, ugyanis beköltözött a 46,5 millió forint európai uniós pénzből felújított orvosi szolgálati lakásba. A polgármester korábbi állítása szerint 17.500 forint lakbért fizetett az önkormányzatnak, ami jól jött a forráshiányos településnek.

Fotó: Shutterstock.com/Illusztráció

Nagy többséggel választották újra a polgármestert

A hatósági eljárás már folyt a település első embere ellen, amikor 2024. áprilisában a helyi önkormányzati választáson elsöprő többséggel, 75,94 százalékkal, 142 szavazattal negyedszer is újraválasztották polgármesternek Szarvas Róbert Norbertet a szavazók. A polgármesterrel szemben hivatali visszaélés gyanújával indult nyomozás viszont tovább folytatódott, az ügyészség vádat emelt a polgármester ellen.

A kormányhivatal is felszólította a településvezetőt

Az előzmények: a polgármester 2021 őszén írásban, majd a képviselő-testület előtt szóban is kezdeményezte, hogy bérbe venné a felújított orvosi laklást, amit azzal indokolt, hogy az önkormányzati szolgálati lakásának fűtése meghibásodott és életveszélyessé vált. Erről azonban a bírósági iratok szerint nem tudott semmilyen dokumentumot bemutatni.

A falu első embere nem sokkal később döntés nélkül beköltözött a felújított orvosi lakásba. Mivel a képviselő-testület a polgármester beadványáról később sem döntött, a polgármester egy bérleti szerződést készített, amiben az állt, hogy bérbe veszi az ingatlant. A szerződést bérbeadóként az alpolgármester írta alá úgy, hogy annak tartalmával nem volt tisztában.

Többször is felszólították, hogy költözzön ki, a kormányhivatal 2023. július 21-én törvényességi felhívással élt. A nyomozást végül 2024. március 26-án rendelték el az ügyben. Az ügyben a Bajai Járásbíróság 2025. augusztus 8-án büntetővégzést hozott tárgyalás mellőzésével. A bírósági döntés 2025. szeptember 17-én jogerőre emelkedett, miután az ügyészség a jogorvoslati kérelmét visszavonta.  

Időközi polgármester-választás lesz

Az elmarasztaló jogerős bírósági végzés miatt a polgármester távozott a posztjáról, ezért időközi polgármester-választást írtak ki a településen. A polgármester-választást 2026. január 11-én, vasárnap lesz, ekkor járulhatnak az urnához a település lakói, hogy megválasszák az új polgármestert. Az időközi polgármester-választáson indulhat a korábbi polgármester is, a közügyek gyakorlásától ugyanis nem tiltotta el a bíróság.

