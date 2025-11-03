Miért nem viszik el a kukát? Itt a hulladékszállító válasza a leggyakoribb kérdésekre

A hulladékszállítást végző társaság munkatársai figyelmeztetést helyeznek ki azoknál az ingatlanoknál, ahol a többlethulladékot nem az előírt emblémás zsákban tették ki. Ilyen esetben a hulladék elszállítása megtagadható – írta közleményében a HOHU.

A hulladékszállítás szabályai október 1-től megváltoztak

Fotó: Illusztráció/MW-archív

Az új ÁSZF pontosabban rögzíti, hogy a kuka fedelének lecsukva kell lennie. A fedél alá be nem férő hulladék többlethulladéknak minősül, amit csak külön megvásárolható emblémás zsákban szállítanak el.

Emellett egyes kukaméretekhez maximális súlyhatárt is meghatároztak. Amennyiben a kuka túlsúlyos, a DTkH munkatársai az ürítést megtagadhatják. A korlátozás célja a dolgozók biztonsága és az edényzet épségének megóvása.

A DTkH arra hívja fel a figyelmet, hogy a kuka telítettsége szelektálással könnyen csökkenthető. A papír, műanyag és fémhulladék külön gyűjtése nemcsak környezetkímélő, hanem segít betartani a súly- és fedélzárási szabályokat is.

A szelektív hulladék esetében a többlet mennyiség bármilyen átlátszó zsákban, korlátlanul és díjmentesen kihelyezhető a gyűjtési napokon.

A hulladékszállítás rendje és díjazása nem változik, de a szabályok pontos betartása hozzájárul a rendezettebb környezethez és a modern hulladékgazdálkodási célok megvalósításához – hangsúlyozza a DTkH.

A hulladékszállítással kapcsolatos leggyakoribb kérdések

A szolgáltató összesítette a hulladékszállítással kapcsolatos leggyakoribb kérdéseket és válaszokat, melyek kitérnek a 2025. október 1-től hatályos MOHU ÁSZF rendelkezésekre.

1. Hogyan kell kihelyezni a kommunális kukát?

A kommunális hulladék ürítésének napján reggel 5:00 óráig kerüljön ki a kommunális kuka lecsukott fedéllel, kézi mozgatásra alkalmas módon. Például a legkisebb, 60 literes kuka max. 15 kg lehet. A nem ilyen módon kihelyezett kuka ürítését a szolgáltató megtagadhatja.

2. Meddig kell kint hagyni a kommunális kukát az ürítés napján?

22:00 óráig, mivel a hulladékelszállítás adott napon délelőtt és délután is megtörténhet.

3. Mi történik, ha nincs lecsukva a kommunális kuka fedele?

Az a hulladékmennyiség, ami lecsukott fedéllel nem fér a kukába, az többlethulladék. A kukafedél lecsukása biztosítja, hogy ne szóródjon és ne fújja szét a szél, illetve biztonsággal üríthető legyen.