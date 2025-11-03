2 órája
Miért nem viszik el a kukát? Itt a hulladékszállító válasza a leggyakoribb kérdésekre
Október 1-jétől módosult a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (MOHU) Általános Szerződési Feltétele (ÁSZF), ennek nyomán a Duna–Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (DTkH) szigorúbban ellenőrzi a vegyes hulladék kihelyezésének módját. Cikkünkben összegyűjtöttük a hulladékszállítással kapcsolatos leggyakoribb kérdéseket és válaszokat is.
A hulladékszállítást végző társaság munkatársai figyelmeztetést helyeznek ki azoknál az ingatlanoknál, ahol a többlethulladékot nem az előírt emblémás zsákban tették ki. Ilyen esetben a hulladék elszállítása megtagadható – írta közleményében a HOHU.
Az új ÁSZF pontosabban rögzíti, hogy a kuka fedelének lecsukva kell lennie. A fedél alá be nem férő hulladék többlethulladéknak minősül, amit csak külön megvásárolható emblémás zsákban szállítanak el.
Emellett egyes kukaméretekhez maximális súlyhatárt is meghatároztak. Amennyiben a kuka túlsúlyos, a DTkH munkatársai az ürítést megtagadhatják. A korlátozás célja a dolgozók biztonsága és az edényzet épségének megóvása.
A DTkH arra hívja fel a figyelmet, hogy a kuka telítettsége szelektálással könnyen csökkenthető. A papír, műanyag és fémhulladék külön gyűjtése nemcsak környezetkímélő, hanem segít betartani a súly- és fedélzárási szabályokat is.
A szelektív hulladék esetében a többlet mennyiség bármilyen átlátszó zsákban, korlátlanul és díjmentesen kihelyezhető a gyűjtési napokon.
A hulladékszállítás rendje és díjazása nem változik, de a szabályok pontos betartása hozzájárul a rendezettebb környezethez és a modern hulladékgazdálkodási célok megvalósításához – hangsúlyozza a DTkH.
A hulladékszállítással kapcsolatos leggyakoribb kérdések
A szolgáltató összesítette a hulladékszállítással kapcsolatos leggyakoribb kérdéseket és válaszokat, melyek kitérnek a 2025. október 1-től hatályos MOHU ÁSZF rendelkezésekre.
1. Hogyan kell kihelyezni a kommunális kukát?
A kommunális hulladék ürítésének napján reggel 5:00 óráig kerüljön ki a kommunális kuka lecsukott fedéllel, kézi mozgatásra alkalmas módon. Például a legkisebb, 60 literes kuka max. 15 kg lehet. A nem ilyen módon kihelyezett kuka ürítését a szolgáltató megtagadhatja.
2. Meddig kell kint hagyni a kommunális kukát az ürítés napján?
22:00 óráig, mivel a hulladékelszállítás adott napon délelőtt és délután is megtörténhet.
3. Mi történik, ha nincs lecsukva a kommunális kuka fedele?
Az a hulladékmennyiség, ami lecsukott fedéllel nem fér a kukába, az többlethulladék. A kukafedél lecsukása biztosítja, hogy ne szóródjon és ne fújja szét a szél, illetve biztonsággal üríthető legyen.
4. Mi történik, ha nincs fedél a kommunális kukán?
Ebben az esetben a szolgáltató nem köteles üríteni a kommunális kukát, mivel az nem megfelelően van kihelyezve, ilyenkor új fedél vagy új kuka beszerzése szükséges.
5. Mi a teendő, ha tele van a kommunális kuka és nem fér bele több hulladék?
Ez esetben megvizsgálni szükséges, hogy az ingatlanhasználó mit tud áttenni a szelektív kukába és az oda való hulladékot tegye át. Amennyiben ez sem elegendő megoldás, akkor emblémával ellátott kommunális többlethulladékos zsákot szükséges vásárolnia az ingatlanhasználónak. Ebben az ürítés napján kihelyezhető a többlet kommunális hulladék, mely így elszállításra kerül. Javasoljuk, hogy az ingatlanhasználó minél nagyobb mértékben szelektáljon, melyhez a szelektív kuka a lakosság számára térítésmentesen elérhető.
6. Hol vásárolható emblémával ellátott kommunális többlethulladékos zsák?
IDE KATTITVA megtalálhatóak azok az ügyfélszolgalati pontok és egyéb átvételi pontok, ahol ezek megvásárolhatóak, illetve minden további információ.
7. Mi történik, ha nem megfelelően kerül kihelyezésre a kommunális kuka?
Ha nem megfelelően kerül kihelyezésre a kommunális kuka, akkor a szolgáltató megtagadhatja az elszállítást, illetve többlethulladék felmerülése esetén többletköltség merülhet fel az ingatlanhasználó oldalán.
8. Milyen célt szolgálnak a súlykorlátozás és a kihelyezésre vonatkozó egyéb szabályok?
Elsődlegesen a dolgozók testi épségét és az edényzetek állagának megóvását szolgálják, összhangban a munka- és balesetvédelmi szabályokkal, továbbá biztosítják a biztonságos beürítést és a hulladék szétszóródásának elkerülését.
9. Változik-e a hulladékelszállítás díja 2025. október 1. napjától?
2025. október 1. napjától a hulladékelszállítás díja nem változik.
10. Akkor is ugyanannyit szükséges fizetni, ha nem kerül kihelyezésre a kommunális kuka vagy ha nincs tele?
Igen, a hulladékelszállítás kötelezően igénybe veendő közszolgáltatás. A heti szerződött mennyiség (például 60 liter, 80 liter, 120 liter) gyűjtéséért fizetni kell, függetlenül attól, hogy ki van-e helyezve a kommunális kuka és függetlenül attól, hogy az edény megtelt-e vagy sem.
11. Mi történik, ha megsérül, eltört a kommunális kuka?
A kommunális edény biztosítása az ingatlanhasználó feladata és költsége. Amennyiben a szolgáltató hibájából sérül, törik el, akkor az ilyen esetet haladéktalanul be kell jelenteni az ügyfélszolgálaton, majd kivizsgálást követően a szolgáltató csereedényt biztosít vagy megtéríti az edény árát.
12. Hova dobható a papír, a műanyag, a fém?
A szelektív kukába valók ezen hulladékok, így ezek semmiképp ne a kommunális kukába kerüljenek. A szelektív edénybe történő elhelyezés esetén azokat hasznosítani lehet és egyidejűleg csökken a kommunális hulladék mennyisége. A többlet szelektív hulladék bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető a szelektív gyűjtési napon, mely ilyen módon minden esetben korlátlan mennyiségben, díjmentesen elszállításra kerül.
13. Hogyan helyezhető ki a szelektív hulladék, ha még nincs szelektív kuka adott ingatlanhoz?
A szelektív hulladék bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető a szelektív gyűjtési napon az ingatlan elé, mely ilyen módon minden esetben korlátlan mennyiségben, díjmentesen elszállításra kerül.
14. Mi a teendő, ha megtelik a szelektív kuka?
A többlet szelektív hulladék bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető a szelektív gyűjtési napon, mely ilyen módon minden esetben korlátlan mennyiségben, díjmentesen elszállításra kerül. Ehhez nem szükséges emblémás zsákot vásárolni, bármilyen átlátszó zsák megfelelő.
15. Hogy juthat az ingatlanhasználó szelektív kukához, ha új ingatlanja van?
A szelektív kuka a lakosság számára térítésmentesen elérhető. Ez esetben mindenképp szükséges az ügyfélszolgálaton bejelenteni és igénylést leadni.
A szelektív edény beszerzéséig a szelektív hulladék bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető.
16. Mi történik, ha megsérül, eltört a szelektív kuka?
Ezt a tényt a szolgáltató felé az ügyfélszolgálaton haladéktalanul be kell jelenteni. Az igény kivizsgálása és az edényzet pótlása körében a szolgáltató a mindenkor hatályos MOHU ÁSZF szerinti szabályok mentén jár el. Addig is a szelektív hulladék bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető a szelektív gyűjtési napon az ingatlan elé, mely ilyen módon minden esetben korlátlan mennyiségben, díjmentesen elszállításra kerül.
17. Hogyan igényelhető a lomtalanítás?
Tekintettel arra, hogy a lomtalanítás előzetes bejelentéshez között, így azt az ügyfélszolgálaton személyesen vagy telefonon szükséges igényelni.
18. Mi tehető ki lomtalanításkor?
A lomtalanítás célja a háztartásokban esetenként keletkező nagydarabos lomhulladékok, használati tárgyak elszállítása. Lomhulladék lehet a műanyagból készült tárgy (például.: vödör, láda, kerti bútor, gyerekjátékok, virágcserép); berendezési tárgy (asztal, szék, szekrény, ágy, komód) – ezek szétszerelt, mozgatható állapotban; textíliák (szőnyeg, ágynemű, szivacsmatrac); fából készült tárgyak (ajtó, kerítés, ablakkeret).
19. Mi nem tehető ki lomtalanításkor?
Amire van egyéb gyűjtési mód, így a szelektív, zöld, kommunális hulladék, továbbá a veszélyes hulladék, elektronikai készülékek, építési hulladék, gumiabroncsok, autó -és gépalkatrészek.
20. Mikor kell kitenni a lomhulladékot?
Az ügyfélszolgálat által visszaigazolt lomtalanítási napon reggel 5:00 óráig az ingatlan elé kell kihelyezni a lomhulladékot.
21. Hogyan kell kihelyezni a lomhulladékot?
A kihelyezett lomhulladéknak kézi mozgatásra és a gyűjtő járműbe pakolásra alkalmasnak kell lennie, egy tárgy maximum 50 kg és maximum 2 méter hosszú és széles lehet. A kihelyezett lomhulladék ne akadályozza sem a gyalogos, sem a gépjárműforgalmat és ne legyen balesetveszélyes.
22. Változik-e az igénybe vehető lomtalanítási alkalmak száma?
Ahol 2 alkalom volt elérhető eddig, ott a továbbiakban is változatlanul fennmarad ez a gyakoriság.
23. Mi változott 2025. október 1. napjától a hulladékudvarok tekintetében?
A hulladékudvarok igénybevételének alapvető feltételei nem változtak. Minden hulladéktípus leadható továbbra is, amit eddig is fogadott az adott hulladékudvar. Egyes hulladéktípusoknál a leadható napi és éves kvóták változtak.
A leadható hulladékok és a mennyiségek listáját mindenképp érdemes áttekinteni.
24. Hogyan vehetők igénybe a hulladékudvari szolgáltatások?
Magyarországi lakcímkártyával országosan bármelyik hulladékudvarban ingyenesen leadható a befogadható hulladék, a meghatározott mennyiségig.
25. Hogyan vihető be a hulladék be a hulladékudvarba?
Ami szóródik azt zsákolva, a különböző hulladéktípusokat külön válogatva szükséges a hulladékudvarba bevinni.
26. Ki ellenőrizheti a fent részletezett szabályok betartását?
A szolgáltató és a MOHU Zrt. kijelölt munkavállalói jogosultak ellenőrizni.
27. Miért jó, ha az ingatlanhasználók ezekre figyelnek és a fentieket betartják?
Fentiek betartásával elkerülhetőek az ingatlanhasználó oldalán felmerülő többletköltségek, segítik a szolgáltató munkáját és hozzájárulnak a tisztább és fenntarthatóbb környezethez.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!