Te mennyit tudsz a halottak napjáról? Teszteld a tudásodat kvízünkkel!

Közeleg a halottak napja, amikor gyertyát gyújtunk és elcsendesedve emlékezünk elhunyt szeretteinkre. De tudod, honnan erednek ezek a hagyományok, és mit jelképeznek a szokások? Tedd próbára tudásod kvízünkkel a halottak napja és az emlékezés hagyományai témában!

Nagy Mária Lilla

Ahogy közeledik a halottak napja, a temetők fénnyel telnek meg, az ablakokban gyertyák pislákolnak, és mindenki egy kicsit elcsendesedik. Ez az időszak nem a gyászról, hanem az emlékezés méltóságáról és szeretetéről szól.

Halottak napja alkamából gyertyát gyújtunk
Halottak napja az emlékezésről szól
Fotó: New Africa / Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

Halottak napja: Kvízre fel!

Sokan összekeverik a mindenszenteket és halottak napját, mások pedig a gyertyagyújtás szokásait magától értetődőnek tartják. De vajon tudod, honnan erednek ezek a hagyományok? Miért épp a krizantém vált az emlékezés virágává, és miért tartják egyes népek vidám ünnepnek a halottak napját?

Most itt az alkalom, hogy egy nyugodt, elgondolkodtató kvíz segítségével felelevenítsd mindazt, amit erről a napokról tudsz – a népszokásoktól kezdve a vallási gyökerekig.

Dőlj hátra, és tedd próbára magad – mennyire ismered halottak napjának hagyományait és jelentését?

1.
Mikor van halottak napja?
2.
Melyik napon emlékezünk a szentekre?
3.
Miért gyújtunk gyertyát halottak napján?
4.
Melyik országban tartják a „Día de los Muertos”-t, azaz a halottak napját színes ünnepként?
5.
Milyen virágot helyeznek leggyakrabban a sírokra Magyarországon ilyenkor?
6.
Mit jelent a latin eredetű „Requiem” szó, amely gyakran elhangzik megemlékezéseken?
7.
Hogyan nevezték a halottak napját a magyar néphagyományban?
8.
Milyen színű gyertyát szokás leginkább gyújtani halottak napján?
9.
Mit tiltottak régen a halottak napja estéjén a házakban?
10.
Hol található Magyarország egyik legismertebb gyertyás megemlékező helye, ahol ezrek gyújtanak fényt halottak napján?

