Te mennyit tudsz a halottak napjáról? Teszteld a tudásodat kvízünkkel!

Ahogy közeledik a halottak napja, a temetők fénnyel telnek meg, az ablakokban gyertyák pislákolnak, és mindenki egy kicsit elcsendesedik. Ez az időszak nem a gyászról, hanem az emlékezés méltóságáról és szeretetéről szól.

Halottak napja az emlékezésről szól

Fotó: New Africa / Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Halottak napja: Kvízre fel!

Sokan összekeverik a mindenszenteket és halottak napját, mások pedig a gyertyagyújtás szokásait magától értetődőnek tartják. De vajon tudod, honnan erednek ezek a hagyományok? Miért épp a krizantém vált az emlékezés virágává, és miért tartják egyes népek vidám ünnepnek a halottak napját?

Most itt az alkalom, hogy egy nyugodt, elgondolkodtató kvíz segítségével felelevenítsd mindazt, amit erről a napokról tudsz – a népszokásoktól kezdve a vallási gyökerekig.

Dőlj hátra, és tedd próbára magad – mennyire ismered halottak napjának hagyományait és jelentését?