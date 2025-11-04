Akkora problémák vannak a gyrososokkal, hogy országos ellenőrzést rendelt el a fogyasztóvédelem

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása alapján mostanában egyre több probléma volt a gyrost árusító éttermekben. A helyiségekben gyakran megszakadt a hűtési lánc, nem tudták megfelelően igazolni a hús eredetét, vagy gondok voltak a konyhák tisztaságával. Így elkerülhetetlen egy jól szervezett ellenőrzés.

A rengeteg problémás gyrosos étterem

Forrás: nkfh.gov.hu

A gyrost árusító éttermek komoly ellenőrzése számíthatnak

A problémát a legjobban az mutatja, hogy közel az éttermek 70 százalékánál találtak valami kifogásolnivalót az ellenőrök, négy büfében annyi hibát találtak, hogy azok felfüggesztésre kerültek.

Ezek következtében az NKFH országos ellenőrzést rendelt el, melynek során külön figyelnek az alapanyagok eredetére és nyomonkövethetőségére, a tárolási és hőkezelési hőmérséklet betartására és a konyhai folyamatokra is – tájékoztat az NKFH.

Ezek mellett érintik még:

a dolgozók személyi higiéniáját,

a munkaterületek tisztaságát,

a fogyasztók allergénekről való tájékoztatását,

valamint, hogy a vendéglátók megtettek-e minden szükséges hatósági bejelentést.

„Az NKFH és a kormányhivatalok határozottan fellépnek minden szabálytalanság esetén, ugyanis a fogyasztók egészsége és jogai a legfontosabbak, azok nem sérülhetnek” – írja a fogyasztóvédelmi hatóság.

