56 perce
A halál ma is tabutéma, és ez nagyban megnehezíti a gyász feldogozását is, de a szakember segíthet
Halottak napja környékén sokan emlékeznek meg elhunyt szeretteikről. Ezekben a napokban az ország is kicsit elcsendesedik. A veszteséget mindenki máshogy éli meg, de még ebben a felgyorsult világban is meg kell találni a gyász helyét.
Kovács Zsuzsanna polgári búcsúztató és gyászkísérő a Rádió 1 Gong Téma című műsorában egy kis segítséget, útmutatást adott ahhoz, hogy a hozzátartozók hogyan dolgozzák fel a gyászt.
A polgári búcsúztatás is segíti a gyász feldolgozását
A beszélgetés elején a szakember elmondta, hogy mit jelent a polgári búcsúztatás, és az hogyan segítheti a gyász feldolgozását.
– A polgári búcsúztatás az az egyháztól független személyes és emberi búcsú. A szertartás középpontjában maga az elhunyt ember áll, az ő élete, története, és hozzá kapcsolódó emlékek. Ez egy bensőséges emlékezés, mely nagyon segít a gyászfeldolgozásban. A gyászfeldolgozás, a gyászkísérés során maga a gyászoló mondja el az érzelmeit, én pedig kísérem őt abban, hogy mi lenne a megoldás az életbe való visszatérésére, hogy újra teljes életet éljen – részletezte Kovács Zsuzsanna.
Közös megemlékezéseknek óriási ereje van
Az egész ország elcsendesedik, a temetők tele vannak megemlékezőkkel.
– Ezek a napok arról szólnak, hogy egy kicsit lelassuljunk, emlékezzünk, mert a hétköznapok rohanásában ritkán engedjük meg magunknak, hogy igazán megéljük az érzéseinket, az emlékezést. Ilyenkor, amikor mécsest gyújtunk, virágot viszünk, vagy csak csendben gondolunk arra, aki már nincs közöttünk, szerintem újra kapcsolódunk. Éppen ezért ez az ünnep számomra az emlékezés és a szeretet megőrzéséről szól – mondta, majd rátért a temetőben összegyűlő közösségre.
– A közös megemlékezésnek szerintem hatalmas ereje van. Amikor ennyi ember egyszerre van jelen a temetőben gyertyákkal és virágokkal, az valami különleges, szinte kézzelfogható békét jelent. Érezni lehet, hogy mindenki ugyanazért jön, hogy egy pillanatra visszakapcsolódjon ahhoz, aki már ugye nincs közöttük. Ezekben a csendes pillanatokban a szeretet köt össze minket szavak nélkül is – tette hozzá Kovács Zsuzsanna.
Otthon is emlékezhetünk
Emlékezni azonban nemcsak a temetőben lehet. Vannak, akik egészségügyi probléma vagy más okból kifolyólag nem tud ott lenni elhunyt szerette sírjánál. Az emlékezés azonban nem helyhez kötött.
– Sokszor elég, ha otthon gyújtunk egy gyertyát, előveszünk egy fényképet, és máris kapcsolódunk elhunyt szerettünkhöz. Ha behunyjuk szemünket, rengeteg emléket tudunk felidézni, akár egy nevetést, egy beszélgetést. Így is tudunk kapcsolódni, és szerintem ez az igazi találkozás. Természetesen az év bármelyik napján lehet emlékezni, de ezekben a napokban felerősödnek az érzelmek – mondta.
A gyászoló gyakran bezárkózik
Egy gyászoló gyakran hallja azt vigasztalásként, hogy majd az idő segít. Ennek kapcsán is kifejtette véleményét a szakember.
– Ezzel nem értek egyet, sőt rossznak tartom. Azt gondolom, hogy maga a gyászoló tud tenni azért, hogy úgymond jobban legyen. Ehhez az érzelmek kibeszélése a legjobb, leggyógyítóbb folyama. A gyászkísérők pontosan ebben a folyamatban segítenek. A gyászoló ötször-hatszor is elmondja a még élő, közvetlen szerettének a fájdalmát, de érezheti úgy, hogy ez már kicsit sok, és inkább bezárkózik, nem beszél róla. Pedig a legjobb mindig az, hogy kibeszéljük, akár jó dolog jut eszünkbe, akár fájdalmas, akár nevetünk, akár sírunk. Ez mind-mind érzelem, és ez a legjobb mód arra, hogy gyógyuljon a gyászoló. Legtöbben leginkább a hiányt élik meg és azt az űrt, amit szerettük hagy maga után, és ez egy nagyon intenzív, mély érzés – mondta.
A búcsú sosem a vég, a szeretet nem szűnik meg
A szakember kitért arra is, hogyan tud ő segíteni mint gyászkísérő.
– A gyászban ugye mindenki máshol tart, és ez teljesen rendben van. Nincs olyan, hogy jó vagy rossz módja a gyásznak, csak ami őszinte. Az én feladatom az, hogy segítsek szavakba önteni ezt a hiányt, és megfogalmazni, kimondani, mit jelent az az ember az életükben, akit elveszítettek. Segítek nekik emlékezni arra, hogy mit kaptak tőle, mit is hagyott itt maga után. Nagyon fontos, hogy mindig a megélt dolgok számítanak, és ne arra gondoljunk, hogy mit nem éltünk meg vele. Számtalanszor elmondom, hogy a búcsú az sosem vég, a szeretet nem szűnik meg, csak más formában él tovább bennünk – jegyezte meg Kovács Zsuzsanna.
A halál továbbra is tabutéma
Hiába a felgyorsult világ, a halál ugyanúgy jelen van. Bár még mindig tabutéma a legtöbb családban.
– A gyász nem versenyezhet a világ tempójával. Talán éppen ez a legnagyobb kihívás, hogy időt adjunk magunknak. Ma mindent azonnal akarunk megoldani, de a gyász nem így működik. A gyász időt kér és türelmet. Nem baj az, hogyha nem mindennap fáj ugyanúgy, az nem azt jelenti, hogy elfeledtük a szerettünket. Én azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne féljenek beszélni róla, mert a kimondott emlékek és érzések éltetik tovább szerettünket. Sajnos a halál még mindig nagyon tabutéma. Azt gondolom, hogy sokan azért nem beszélnek róla, mert azt gondolják, akkor sokkal hamarabb be fog következni. Pedig ugyanúgy fel kell készülni a halálra, mint egy születésre. A régi időben családban otthon történt a születés és a halál is, mindenki tudta a feladatát. A férfiak megcsinálták a koporsót, az asszonyok elsiratták, és most pedig idegen számukra ez a haláltéma. Amikor bekövetkezik, akkor kétségbeesnek az emberek, hogyan tovább – tette hozzá.
A szeretet sosem múlik el
Szívhez szóló gondolatokkal zárt a beszélgetést a szakember.
– Azt üzenném mindenkinek, hogy amikor gyertyát gyújtanak, akkor ne csak a hiányra gondoljanak, sokkal inkább arra a sok apró ajándékra, amit az elhunyt szerettüktől kaptak. Egy mosolyra, egy szívből jövő ölelésre, egy mondatra, amit tőle hallottak. A gyertya fénye nem csak értük ég, hanem bennünk is, és emlékeztet arra, hogy a szeretet, amit érzünk, az soha nem múlik el – zárta a szakember.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Baon podcast
- Megszólaltak a városrendészek: ezért járőröznek most fokozottan Széchenyivárosban és Homokbányán
- Meglepő időjárás kísérheti a hétvégi temetőlátogatást, meteorológus beszélt a részletekről
- Erre figyelj gyertyagyújtáskor – tippek a tűzesetek elkerüléséhez halottak napján
- Egységes call center, új szakrendelések – hatalmas változások jönnek a járóbeteg-ellátásban
- A szakértő kimondta: a tudomány a végleges téli időszámítás mellett teszi le a voksát