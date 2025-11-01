A halál ma is tabutéma, és ez nagyban megnehezíti a gyász feldogozását is, de a szakember segíthet

Kovács Zsuzsanna polgári búcsúztató és gyászkísérő a Rádió 1 Gong Téma című műsorában egy kis segítséget, útmutatást adott ahhoz, hogy a hozzátartozók hogyan dolgozzák fel a gyászt.

Kovács Zsuzsanna polgári búcsúztató és gyászkísérő volt a Rádió 1 Gong Téma című műsorának vendége

Fotó: Rádió 1 Gong

A polgári búcsúztatás is segíti a gyász feldolgozását

A beszélgetés elején a szakember elmondta, hogy mit jelent a polgári búcsúztatás, és az hogyan segítheti a gyász feldolgozását.

– A polgári búcsúztatás az az egyháztól független személyes és emberi búcsú. A szertartás középpontjában maga az elhunyt ember áll, az ő élete, története, és hozzá kapcsolódó emlékek. Ez egy bensőséges emlékezés, mely nagyon segít a gyászfeldolgozásban. A gyászfeldolgozás, a gyászkísérés során maga a gyászoló mondja el az érzelmeit, én pedig kísérem őt abban, hogy mi lenne a megoldás az életbe való visszatérésére, hogy újra teljes életet éljen – részletezte Kovács Zsuzsanna.

Közös megemlékezéseknek óriási ereje van

Az egész ország elcsendesedik, a temetők tele vannak megemlékezőkkel.

– Ezek a napok arról szólnak, hogy egy kicsit lelassuljunk, emlékezzünk, mert a hétköznapok rohanásában ritkán engedjük meg magunknak, hogy igazán megéljük az érzéseinket, az emlékezést. Ilyenkor, amikor mécsest gyújtunk, virágot viszünk, vagy csak csendben gondolunk arra, aki már nincs közöttünk, szerintem újra kapcsolódunk. Éppen ezért ez az ünnep számomra az emlékezés és a szeretet megőrzéséről szól – mondta, majd rátért a temetőben összegyűlő közösségre.

– A közös megemlékezésnek szerintem hatalmas ereje van. Amikor ennyi ember egyszerre van jelen a temetőben gyertyákkal és virágokkal, az valami különleges, szinte kézzelfogható békét jelent. Érezni lehet, hogy mindenki ugyanazért jön, hogy egy pillanatra visszakapcsolódjon ahhoz, aki már ugye nincs közöttük. Ezekben a csendes pillanatokban a szeretet köt össze minket szavak nélkül is – tette hozzá Kovács Zsuzsanna.

Otthon is emlékezhetünk

Emlékezni azonban nemcsak a temetőben lehet. Vannak, akik egészségügyi probléma vagy más okból kifolyólag nem tud ott lenni elhunyt szerette sírjánál. Az emlékezés azonban nem helyhez kötött.