Drasztikusan csökkent a fodrászhoz járó nők száma, egyértelmű a változás oka

Az Angerer Fodrászat 46 ezer nő hajápolási szokásait vizsgáló friss kutatása szerint ma már 4,3 százalékkal kevesebben járnak rendszeresen fodrászhoz, mint a Covid-időszakban. A szolgáltatások ára 2020 óta 40–50 százalékkal emelkedett, és ez komoly hatással van a szokásokra: a nők egy része csak különleges alkalmakra ül be a fodrászszékbe, mások pedig az otthoni hajfestést választják, ami azonban gyakran katasztrófával végződik.

A magas árak miatt ritkábban járunk fodrászhoz

Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Ritkábban járunk, de többet fizetünk

„Aki korábban két-háromhavonta járt, ma sokszor csak félévente jön, gyakran már kétségbeesve, teljesen lenőtt frizurával” – mondja Török Tamás, az Angerer Fodrászat alapítója. A szakember szerint a háttérben nem a szépségápolás iránti igény csökkenése áll, hanem a pénztárcák szűkössége. A bérekhez képest a fodrászati árak gyorsabban nőttek, és sokan egyszerűen nem tudják rendszeresen megfizetni a szolgáltatást. „A hajvágás, a festékek és a bérleti díjak ára is az egekben – ezek mind kihatnak arra, hogy egyre többen spórolnak a frizurán.”

Otthoni hajfestés profi fodrász helyett

A pandémiában kényszermegoldás volt, ma viszont anyagi okból próbálkoznak sokan otthon a festéssel. „Ha valaki sötétíti a haját, még lehet sikeres otthon, de a szőkítés, világosítás komoly kockázat” – figyelmeztet Vass Edina, az Angerer Fodrászat mesterfodrásza. A szakember naponta találkozik tönkrement, letört vagy foltosan kivilágosodott hajjal. „Sokan nem tudják, hogy a helyrehozás sokszor kétszer annyiba kerül, mint maga a szalonfestés lett volna.”

A mesterfodrász szerint ma a természetes, alacsony karbantartást igénylő technikák – mint a melír vagy a balayage – hódítanak. Ezekkel a módszerekkel a lenövés kevésbé látványos, így ritkábban kell fodrászhoz menni, mégis megmarad az ápolt hatás.

A természetes hajszín a spórolás kulcsa

Vass Edina szerint a legokosabb döntés, ha valaki visszatér a természetesebb hajszínekhez. „Minél közelebb maradunk a saját árnyalatunkhoz, annál kevesebb karbantartás kell, és hosszú távon akár több tízezer forint is megspórolható.”