1 órája
Drasztikusan csökkent a fodrászhoz járó nők száma, egyértelmű a változás oka
A magyar nők hajápolási szokásai drámaian megváltoztak az elmúlt években. A fodrász szakma szerint a szalonlátogatások száma újra a Covid-időszak szintjére esett vissza, és egyre többen próbálkoznak otthon hajvágással vagy festéssel, nem mindig sikerrel.
Az Angerer Fodrászat 46 ezer nő hajápolási szokásait vizsgáló friss kutatása szerint ma már 4,3 százalékkal kevesebben járnak rendszeresen fodrászhoz, mint a Covid-időszakban. A szolgáltatások ára 2020 óta 40–50 százalékkal emelkedett, és ez komoly hatással van a szokásokra: a nők egy része csak különleges alkalmakra ül be a fodrászszékbe, mások pedig az otthoni hajfestést választják, ami azonban gyakran katasztrófával végződik.
Ritkábban járunk, de többet fizetünk
„Aki korábban két-háromhavonta járt, ma sokszor csak félévente jön, gyakran már kétségbeesve, teljesen lenőtt frizurával” – mondja Török Tamás, az Angerer Fodrászat alapítója. A szakember szerint a háttérben nem a szépségápolás iránti igény csökkenése áll, hanem a pénztárcák szűkössége. A bérekhez képest a fodrászati árak gyorsabban nőttek, és sokan egyszerűen nem tudják rendszeresen megfizetni a szolgáltatást. „A hajvágás, a festékek és a bérleti díjak ára is az egekben – ezek mind kihatnak arra, hogy egyre többen spórolnak a frizurán.”
Otthoni hajfestés profi fodrász helyett
A pandémiában kényszermegoldás volt, ma viszont anyagi okból próbálkoznak sokan otthon a festéssel. „Ha valaki sötétíti a haját, még lehet sikeres otthon, de a szőkítés, világosítás komoly kockázat” – figyelmeztet Vass Edina, az Angerer Fodrászat mesterfodrásza. A szakember naponta találkozik tönkrement, letört vagy foltosan kivilágosodott hajjal. „Sokan nem tudják, hogy a helyrehozás sokszor kétszer annyiba kerül, mint maga a szalonfestés lett volna.”
A mesterfodrász szerint ma a természetes, alacsony karbantartást igénylő technikák – mint a melír vagy a balayage – hódítanak. Ezekkel a módszerekkel a lenövés kevésbé látványos, így ritkábban kell fodrászhoz menni, mégis megmarad az ápolt hatás.
A természetes hajszín a spórolás kulcsa
Vass Edina szerint a legokosabb döntés, ha valaki visszatér a természetesebb hajszínekhez. „Minél közelebb maradunk a saját árnyalatunkhoz, annál kevesebb karbantartás kell, és hosszú távon akár több tízezer forint is megspórolható.”
A szakértő azt is hozzáteszi: a túlzottan világos, extrém színek vagy drasztikus frizuraváltások nemcsak drágábbak, hanem többet is ártanak a hajnak. „Egy jól megválasztott frizura tovább tart, szebben nő le, és kevesebb ápolást igényel – így a haj és a pénztárca is jól jár.”
Frizura és lélek – a haj több, mint külsőség
A szakértők szerint a haj nemcsak esztétikai kérdés, hanem önkifejezési forma is. „Amikor egy nő nem tudja úgy viselni a haját, ahogy szeretné, az önbizalmára is hatással van” – hangsúlyozza Vass Edina. A mesterfodrász szerint ezért is fontos, hogy a nők ne csak anyagi szempontból válasszanak frizurát, hanem olyat, amihez jól érzik magukat.
