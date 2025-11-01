Több, a város életét érintő fontos döntést hozott a félegyházi képviselő-testület – fotók

A félegyházi képviselő-testület ezúttal 23 napirendi pontot tárgyalt, köztük több fontos, a város jövőjét érintő döntést is hozott.

Több kérdésben döntött a félegyházi képviselő-testület

Fotó: Vajda Piroska

McDonald’s nyílik Félegyházán

Az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó hír, hogy 2027 tavaszán megnyílhat Félegyháza első McDonald’s étterme. A gyorsétterem a Móra tér 11. szám alatt kap helyet, amelyet az önkormányzat bérbe ad a vállalatnak.

Régi-új vezetők a városi intézmények élén

A kulturális életben sem lesz változás: a képviselők újabb öt évre Abonyi Szilviát bízták meg a Petőfi Sándor Városi Könyvtár vezetésével, míg a Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft. ügyvezetői posztját szintén öt évre Tigyi Márton töltheti be.

37 fa kerül védelem alá

A testület döntött arról is, hogy 37 közterületi fa helyi védettséget kap. A cél, hogy ezek a városképet is meghatározó növények minél tovább, jó egészségi állapotban maradjanak meg.

Bővül a térfigyelő kamerarendszer

A város biztonságát tovább erősíti a térfigyelő kamerarendszer bővítése: jelenleg 212 kamera működik Kiskunfélegyháza közterületein, ebből 24 a megújult Vasas pályán figyeli a történéseket.