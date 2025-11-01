november 1., szombat

Önkormányzat

3 órája

Több, a város életét érintő fontos döntést hozott a félegyházi képviselő-testület – fotók

Címkék#McDonald ’ s#Petőfi Sándor Városi Könyvtár#képviselő-testületi ülés

Az újraválasztott polgármester, Csányi József ünnepélyes eskütételével kezdődött a legutóbbi kiskunfélegyházi képviselő-testületi ülés. A polgármester ígéretéhez híven a félegyházi képviselő-testületi ülést ismét élőben követhették a félegyháziak, és mint elhangzott, a közvetítések a jövőben is folytatódnak.

Vajda Piroska

A félegyházi képviselő-testület ezúttal 23 napirendi pontot tárgyalt, köztük több fontos, a város jövőjét érintő döntést is hozott. 

Kiskunfélegyházi képviselő-testületi ülés,
Több kérdésben döntött a félegyházi képviselő-testület
Fotó: Vajda Piroska

McDonald’s nyílik Félegyházán

Az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó hír, hogy 2027 tavaszán megnyílhat Félegyháza első McDonald’s étterme. A gyorsétterem a Móra tér 11. szám alatt kap helyet, amelyet az önkormányzat bérbe ad a vállalatnak.

Régi-új vezetők a városi intézmények élén

A kulturális életben sem lesz változás: a képviselők újabb öt évre Abonyi Szilviát bízták meg a Petőfi Sándor Városi Könyvtár vezetésével, míg a Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft. ügyvezetői posztját szintén öt évre Tigyi Márton töltheti be.

37 fa kerül védelem alá

A testület döntött arról is, hogy 37 közterületi fa helyi védettséget kap. A cél, hogy ezek a városképet is meghatározó növények minél tovább, jó egészségi állapotban maradjanak meg.

Bővül a térfigyelő kamerarendszer

A város biztonságát tovább erősíti a térfigyelő kamerarendszer bővítése: jelenleg 212 kamera működik Kiskunfélegyháza közterületein, ebből 24 a megújult Vasas pályán figyeli a történéseket.

Képviselő-testületi ülés Kiskunfélegyházán

Fotók: Vajda Piroska

Folytatódik a gyalogos járőrszolgálat támogatása

Az önkormányzat továbbra is támogatja a gyalogos járőrszolgálatot, amely a helyi közbiztonság egyik fontos eleme. A város 2026 első félévére mintegy 2 millió forintot biztosít a rendőrkapitányság részére a szolgálat fenntartására.

Kiemelt szerepben az egészségmegőrzés

A lakosság egészségmegőrzése is kiemelt cél marad: a képviselők két évre meghosszabbították a Kiskunfélegyházi Egészségfejlesztési Iroda működésének finanszírozását. Az iroda évente 25,2 millió forintból látja el prevenciós feladatait.

Támogatás a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak

Emellett döntés született a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról is: közel 3 millió forintot biztosít a város a 12 havi tiszteletdíjak fedezésére. 

