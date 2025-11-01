3 órája
Több, a város életét érintő fontos döntést hozott a félegyházi képviselő-testület – fotók
Az újraválasztott polgármester, Csányi József ünnepélyes eskütételével kezdődött a legutóbbi kiskunfélegyházi képviselő-testületi ülés. A polgármester ígéretéhez híven a félegyházi képviselő-testületi ülést ismét élőben követhették a félegyháziak, és mint elhangzott, a közvetítések a jövőben is folytatódnak.
A félegyházi képviselő-testület ezúttal 23 napirendi pontot tárgyalt, köztük több fontos, a város jövőjét érintő döntést is hozott.
McDonald’s nyílik Félegyházán
Az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó hír, hogy 2027 tavaszán megnyílhat Félegyháza első McDonald’s étterme. A gyorsétterem a Móra tér 11. szám alatt kap helyet, amelyet az önkormányzat bérbe ad a vállalatnak.
Régi-új vezetők a városi intézmények élén
A kulturális életben sem lesz változás: a képviselők újabb öt évre Abonyi Szilviát bízták meg a Petőfi Sándor Városi Könyvtár vezetésével, míg a Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft. ügyvezetői posztját szintén öt évre Tigyi Márton töltheti be.
37 fa kerül védelem alá
A testület döntött arról is, hogy 37 közterületi fa helyi védettséget kap. A cél, hogy ezek a városképet is meghatározó növények minél tovább, jó egészségi állapotban maradjanak meg.
Bővül a térfigyelő kamerarendszer
A város biztonságát tovább erősíti a térfigyelő kamerarendszer bővítése: jelenleg 212 kamera működik Kiskunfélegyháza közterületein, ebből 24 a megújult Vasas pályán figyeli a történéseket.
Képviselő-testületi ülés KiskunfélegyházánFotók: Vajda Piroska
Folytatódik a gyalogos járőrszolgálat támogatása
Az önkormányzat továbbra is támogatja a gyalogos járőrszolgálatot, amely a helyi közbiztonság egyik fontos eleme. A város 2026 első félévére mintegy 2 millió forintot biztosít a rendőrkapitányság részére a szolgálat fenntartására.
Kiemelt szerepben az egészségmegőrzés
A lakosság egészségmegőrzése is kiemelt cél marad: a képviselők két évre meghosszabbították a Kiskunfélegyházi Egészségfejlesztési Iroda működésének finanszírozását. Az iroda évente 25,2 millió forintból látja el prevenciós feladatait.
Támogatás a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak
Emellett döntés született a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról is: közel 3 millió forintot biztosít a város a 12 havi tiszteletdíjak fedezésére.
