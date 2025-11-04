2 órája
Környezetbarát kertészeti megoldások menthetik meg a városi klímát, Kecskeméten már elindult a változás
Maguk az emberek is sokat tehetnek a klímavédelem jegyében. Ennek része lehet például a faültetés, a talajtakaró növények előtérbe helyezése, és a lágyszárúak meghagyása az angolgyep helyett.
A klímavédelmi védőfásítás már jól működik Kecskeméten, több helyen történt faültetés. Emellett már folyamatban van a zöldinfrastruktúra-fejlesztési és -fenntartási terv elkészítése. A részletekről Győri András, Kecskemét város főkertésze és Szabó Lajos erdőmérnök, Kecskemét erdészeti szakirányítója adott tájékoztatást a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.
Zöld infrastruktúra az élhetőbb városért
Győri András főkertész elmondta: a zöldinfrastruktúra-fejlesztési és -fenntartási terv az egész várost érinti a zöldfelületek szempontjából. Számba vették a tervezőcsapattal, hogy milyen adottságokkal rendelkezik a város, és milyen fejlesztési és fenntartási irányai lehetnek a zöldfelületnek a klímaváltozás közepette. A terv hamarosan a bizottság, majd a közgyűlés elé kerül. A klímavédelmi védőfásítási koncepció program ennek a tervnek a része.
Jól működik a védőfásítás
Szabó Lajos erdőmérnök megjegyezte, a védővásítási koncepció már két évvel ezelőtt megszületett. Ennek a fő célja, hogy a Kecskeméten élők életterét javítsák, olyan klímakiegyenlítő hatással bíró fás felületeket, minierdőket hoznak létre közvetlenül a lakóövezetek környékén, amelyek csökkentik a klímaváltozás káros hatásait és a városokban kialakuló hőszigethatást, kicsit nagyobb páratartalmat okoznak, a külső hőmérsékletet mérséklik.
Faültetések, minierdők kialakítása a városrészekben
Az elmúlt télen 10 kisebb területen, körülbelül 14 ezer négyzetméteren történt meg a kis projektindító fásítás. Sokféle fafajt alkalmaztak, elsősorban szárazságtűrő őshonos fafajokat ültettek el. Így olyan önszabályozásra képes biodiverz felületeket, életközösségeket hoztak létre, amelyek utána viszonylag kis fenntartási költséggel töltik be a szerepüket.
Szinte minden városrészben törekedtek egy-egy példaértékű kis minierdő kialakítására. A fásításoknak nemcsak az a célja, hogy klímakiegyenlítő hatású területeket alakítsanak ki, hanem egyfajta kis környezeti nevelő vagy fenntarthatóságra nevelő célzatú hatása is van. A fákat közel ültették egymáshoz, így árnyékot adnak egymásnak. A lágyszárúakat is hagyták megnőni közöttük, mert egy vastagabb lágyszárú takaróval rendelkező felületnek sokkal nagyobb hőszigetelő hatása van.
Most kell tenni, nem holnap
Szabó Lajos hangsúlyozta a beszélgetés során: a klímaválság hatásainak csökkentéséért mindenkinek tennie kell, nem holnap, hanem most. Jobban oda kell figyelnünk a környezetünkre, csökkenteni kell a környezetterhelő szokásainkat, és minél több fát, illetve természetszerű felületet, önfenntartó ökológiai életközösségeket kell létrehoznunk magunk körül.
Az erdőmérnök példákat is hozott. Napjainkban a kertes házaknál angol gyepeket hoznak létre, óriási pénzen, öntözőrendszerrel, rengeteg víz felhasználásával tartják fenn. Megjegyezte: ezek ökológiai szempontból elég sivár területek, néhány növényfaj van rajta, általában virágzó növényeket nem is tartalmaznak. Ennek van alternatívája: a természetes úton is itt lévő, illetve könnyen létrejövő, viszonylag szárazságtűrő lágyszárúakat tartalmazó gyepes felületek meghagyása, amelyek egyébként bő virágzásukkal a beporzóknak és a gyíkoknak is nagyon jó élőhelyet jelentenek.
A talajtakarásban szemléletváltás történt
Most, az őszi időszakban hullanak a falevelek, itt az avartakarítás. Ugyanakkor a talajtakarásban történt egy szemléletváltozás. Erről Győri András szólt. Egy hagyományos kertnél nagyon nagy részt, vagy 100 százalékban gyepben gondolkodnak az emberek. Ha az intenzíven öntözött gyepet felére lecsökkentenék, akkor létrejönnek olyan felületek, amelyeken már a talajtakarás különböző módjai is szóba kerülhetnek. A talajtakaró növények talán még kevésbé ismertek a lakosság, a kertészkedők körében. Nagyon sokféle, akár több száz növényfajban lehetne gondolkodni, amelyek a gyepeket pótolják, de nem igényelek annyira intenzív fenntartást. A talajtakarás különböző mulcsanyagokkal is történhet. A fa, faapríték, a lombozat, az őszi lombozatnak az összegyűjtése, elterítése, a gyepnyesedék vagy a szalma is nagyon tökéletes ezekre a célokra. Az a tapasztalatuk, hogy például az öntözési szükséglet egy intenzív talajtakart felületen, ami 10 centi vastagságú szerves anyagot jelent, töredékére csökkenthető.
