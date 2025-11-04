Környezetbarát kertészeti megoldások menthetik meg a városi klímát, Kecskeméten már elindult a változás

A klímavédelmi védőfásítás már jól működik Kecskeméten, több helyen történt faültetés. Emellett már folyamatban van a zöldinfrastruktúra-fejlesztési és -fenntartási terv elkészítése. A részletekről Győri András, Kecskemét város főkertésze és Szabó Lajos erdőmérnök, Kecskemét erdészeti szakirányítója adott tájékoztatást a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.

A faültetési programban Dr. Hamar Sándor és Szabó Lajos erdőmérnök kezdte el a munkálatokat még tavasszal

Fotó: Sebestyén Hajnalka / archív-felvétel

Zöld infrastruktúra az élhetőbb városért

Győri András főkertész elmondta: a zöldinfrastruktúra-fejlesztési és -fenntartási terv az egész várost érinti a zöldfelületek szempontjából. Számba vették a tervezőcsapattal, hogy milyen adottságokkal rendelkezik a város, és milyen fejlesztési és fenntartási irányai lehetnek a zöldfelületnek a klímaváltozás közepette. A terv hamarosan a bizottság, majd a közgyűlés elé kerül. A klímavédelmi védőfásítási koncepció program ennek a tervnek a része.

Jól működik a védőfásítás

Szabó Lajos erdőmérnök megjegyezte, a védővásítási koncepció már két évvel ezelőtt megszületett. Ennek a fő célja, hogy a Kecskeméten élők életterét javítsák, olyan klímakiegyenlítő hatással bíró fás felületeket, minierdőket hoznak létre közvetlenül a lakóövezetek környékén, amelyek csökkentik a klímaváltozás káros hatásait és a városokban kialakuló hőszigethatást, kicsit nagyobb páratartalmat okoznak, a külső hőmérsékletet mérséklik.

Faültetések, minierdők kialakítása a városrészekben

Az elmúlt télen 10 kisebb területen, körülbelül 14 ezer négyzetméteren történt meg a kis projektindító fásítás. Sokféle fafajt alkalmaztak, elsősorban szárazságtűrő őshonos fafajokat ültettek el. Így olyan önszabályozásra képes biodiverz felületeket, életközösségeket hoztak létre, amelyek utána viszonylag kis fenntartási költséggel töltik be a szerepüket.

Szinte minden városrészben törekedtek egy-egy példaértékű kis minierdő kialakítására. A fásításoknak nemcsak az a célja, hogy klímakiegyenlítő hatású területeket alakítsanak ki, hanem egyfajta kis környezeti nevelő vagy fenntarthatóságra nevelő célzatú hatása is van. A fákat közel ültették egymáshoz, így árnyékot adnak egymásnak. A lágyszárúakat is hagyták megnőni közöttük, mert egy vastagabb lágyszárú takaróval rendelkező felületnek sokkal nagyobb hőszigetelő hatása van.