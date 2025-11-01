november 1., szombat

2 órája

Erőemelők mérték össze erejüket, a világ minden részéről érkeztek versenyzők

Összeszedtük Bács-Kiskun szombati kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy erőemelő-világbajnokságot rendeznek Lakiteleken, változnak az Otthon Start szabályai és, hogy Bács-Kiskun kiemelkedett a beruházások növekedésében.

Kovács Nóra

Szombaton sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy mintegy 500 versenyző vesz részt az erőemelő-világbajnokságon, autóval ütközött a vonat, illetve, hogy halottak napja környékén sokan emlékeznek meg elhunyt szeretteikről.

erőemelő-világbajnokság Lakiteleken,
Több mint félezer sportoló méri össze erejét az erőemelő-világbajnokságon
Fotó: Bús Csaba

Klímás fűtésre gyűjt a félegyházi édesanya, hogy beteg kisfia biztonságban aludhasson

Közösségi oldalán kért segítséget a háromgyermekes Fülöp Alexandra, aki a félegyháziakhoz fordult támogatásért. A család célja, hogy fatüzelésű kályhájukat klímás fűtésre cseréljék. Ez számukra nem kényelmi kérdés, hanem életbevágó fontosságú: fiuk, Márió éjszakánként lélegeztetőgéppel alszik, így számára a füstmentes, tiszta levegő elengedhetetlen az egészségesebb, biztonságosabb élethez.

Autóval ütközött a vonat, az érintett szakaszon pótlóbuszok közlekednek

A Nyugati pályaudvarról 4:50-kor Szolnokra elindult Z50-es vonat (2630) Ferihegy után egy autóval ütközött. A baleset a Budapest-Kecskemét-Szeged vonalat is érintette.

Sokan nem tudják: ezt jelentik a színek a benzinkutat jelző KRESZ-táblán

Ma már a Google Maps segít abban, hogy megtaláljuk a legközelebbi benzinkutat. Ennek következtében a különböző töltőállomásokat jelző KRESZ-táblák jelentése teljesen feledésbe merült a legtöbbeknél. 

A jóból is megárt a sok! Ez az a zöldség, amit csak mértékkel szabad fogyasztani

Lehet néhány centis, de akár 20–25 centiméteres is. Sárga, zöld vagy narancssárgás. A jótékony hatása mindegyiknek óriási, és szerencsére mindenféle változat kapható belőle a kecskeméti piacon.

Ha ezen a feladványon elbuksz, biztos a tragédia

A közlekedés veszélyes, ezért érdemes figyelmesen haladni az úton. Ez különösen igaz, ha kerékpáros is tartózkodik a szakaszon, mivel a váratlan helyzetekben sokan elbizonytalanodnak. Próbáld ki magad új KRESZ-tesztünkkel.

A halál ma is tabutéma, és ez nagyban megnehezíti a gyász feldogozását is, de a szakember segíthet

Halottak napja környékén sokan emlékeznek meg elhunyt szeretteikről. Ezekben a napokban az ország is kicsit elcsendesedik. A veszteséget mindenki máshogy éli meg, de még ebben a felgyorsult világban is meg kell találni a gyász helyét.

Két hét múlva változnak az Otthon Start szabályai – fontos kormánydöntés a 3 százalékos hitelről

November közepétől több ponton módosul az Otthon Start program, amely kedvezőbb feltételeket teremt az első lakásukat vásárlók és építők számára. A kormány célja, hogy szélesebb kör férhessen hozzá a 3 százalékos kamatozású hitelhez, ezért enyhíti a jogosultsági feltételeket, egyszerűsíti a tb-előírásokat, és bővíti a támogatás felhasználási lehetőségeit.

Bács-Kiskun a második legnagyobb beruházási növekedést érte el az országban

Új adatokat közölt a KSH. 2025 első félévében csökkent a születések száma és lassult a gazdaság, de Bács-Kiskun kiemelkedett a beruházások növekedésében.

Erőemelő-világbajnokság Lakiteleken, több mint 500 versenyző méri össze erejét

Több mint 30 ország több mint 500 versenyzője érkezett a lakiteleki Hungarikum Ligetbe, ahol ezen a héten rendezik meg a WPA Erőemelő-világbajnokságot. A látványos nemzetközi viadal szombaton és vasárnap még látogatható. Az erőemelő-világbajnokságra a belépés ingyenes.

