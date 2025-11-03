56 perce
A szakértők figyelmeztetnek: sokan a lefolyóba öntik ezt, pedig komoly bajt okoz
A lefolyóba nem illő dolgokról adott ki tájékoztatást a Bácsvíz Zrt. A felelősségteljes csatornahasználat megóvhat minket a kellemetlen dugulástól.
A dugulás szinte minden otthonban előbb-utóbb bekövetkezik. De ha nem figyelünk oda, akkor rendszeresen szembe találhatjuk magunkat ezzel a problémával. A lefolyóba nem illő dolgok hatalmas károkat okozhatnak. A Bácsvíz Zrt. most megosztotta, mire kell figyelni.
Mit tilos a lefolyóba önteni?
„A csatorna nem szemetes” – írja a Bácsvíz Zrt. hivatalos Facebook-oldalán. A bejegyzés szerint komoly üzemeltetési problémákat, hálózati károkat és extra kiadásokat okozhatnak a lefolyóba nem illő anyagok.
Kimondottan tilos a csatornába juttatni:
- mérgeket,
- gyógyszereket és növényvédő szereket,
- nehézfém tartalmú folyadékot,
- tűzveszélyes anyagokat, benzint, hígítókat, festéket stb.,
- lebomlásuk során mérgekké vagy tűzveszélyessé váló anyagokat,
- szerves szennyezőanyagokat,
- állattartásból származó híg trágyát,
- háztartási ételmaradékot, még akkor is, ha aprított (konyhamalac),
- zsírokat, olajokat,
- háztartási állatfeldolgozásból származó hulladékot, pl.: halfej, emlősök belsősége stb.,
- elpusztult kisállatok tetemeit,
- emésztőkből szippantott nagy agresszivitású szennyvizet a szolgáltató engedélye nélkül,
- bármilyen eredetű fát, követ, csontot, műanyag háztartási eszközt, fémkupakot, műanyagot és üvegpalackot stb.,
- macskaalmot (még ha természetbarát megjelölést is élvez), építési törmeléket, homokot, kavicsot,
- vízben nem oldható egészségügyi anyagokat (vatta, tampon stb.),
- egyéb háztartási hulladékokat (textil, növény, gyümölcsmag, szárnyasok tollazata, szőr stb.).
Hogyan keletkezik a dugulás?
A dugulás úgy keletkezik, hogy ezek az anyagok a víz hatására megdagadnak, lerakódhatnak, összetömörülhetnek a csövekben, és ragacsos masszát képezhetnek, ami dugulást okoz vagy akadályozza a víz áramlását – olvasható a Bácsvíz Zrt. hivatalos oldalán.
Kígyó a WC-ben?
Az elmúlt napokban viharként söpört keresztül az országon egy horrorisztikus történet. Rengeteg ember rémálma játszódott le egy panellakásban. Bármilyen hihetetlennek hangzik, kígyót találtak egy WC-ben. A kazincbarcikai vízvezetékszerelőt SOS beavatkozás miatt hívták ki, de még őt is meglepte a látvány. A szakember szerint az állat a csatornán keresztül jutott fel a harmadik emeleti lakásba.
Dugulás: extrém helyzetek is vannak
A legextrémebb dugulások Turi Tibor duguláselhárító szakember munkája során azok voltak, amikor
- Gucci napszemüveg,
- sörösdoboz,
- konyharuha,
- betondarab,
- meggybefőtt került elő a lefolyók labirintusából.
TOP 5 tipp dugulás megelőzésére?
A TOP 5 tipp dugulás megelőzésére a beol.hu szerint a következő:
- Ne öntsünk zsiradékot a lefolyóba!
- A zsíros edényeket töröljük át papírtörlővel, és dobjuk a kukába.
- Használjunk hajfogót a zuhanyzóban vagy a kádban.
- Rendszeresen tisztítsuk a lefolyót forró vízzel, ecettel vagy szódabikarbónával.
- Csak azt dobjuk a WC-be, ami valóban oda való.
Mit tanácsol a duguláselhárító szakember?
A duguláselhárító szakember szerint a fürdőszobában figyeljünk oda
- Hajszálakra, szappanmaradékra és tusfürdőre, mert ezek vízkővel keveredve szinte kőkemény dugulást okoznak.
- WC-illatosítóra, hajgumira, hajcsatra, nejlon zacskóra, fóliára, fülpiszkálóra és kisebb tárgyakra, mert véletlen is beleeshetnek a WC-be.
- Macskaalomra, mert kőkeményre köt a csőben, és azonnal dugulást okoz.
- Ragasztóra, festékmaradékra, habarcsra és csemperagasztóra. Ezeket előszeretettel öntik a WC-be pedig azonnali dugulást okoz.
