A szakértők figyelmeztetnek: sokan a lefolyóba öntik ezt, pedig komoly bajt okoz

A dugulás szinte minden otthonban előbb-utóbb bekövetkezik. De ha nem figyelünk oda, akkor rendszeresen szembe találhatjuk magunkat ezzel a problémával. A lefolyóba nem illő dolgok hatalmas károkat okozhatnak. A Bácsvíz Zrt. most megosztotta, mire kell figyelni.

Mit tilos a lefolyóba önteni?

„A csatorna nem szemetes” – írja a Bácsvíz Zrt. hivatalos Facebook-oldalán. A bejegyzés szerint komoly üzemeltetési problémákat, hálózati károkat és extra kiadásokat okozhatnak a lefolyóba nem illő anyagok.

Kimondottan tilos a csatornába juttatni:

mérgeket,

gyógyszereket és növényvédő szereket,

nehézfém tartalmú folyadékot,

tűzveszélyes anyagokat, benzint, hígítókat, festéket stb.,

lebomlásuk során mérgekké vagy tűzveszélyessé váló anyagokat,

szerves szennyezőanyagokat,

állattartásból származó híg trágyát,

háztartási ételmaradékot, még akkor is, ha aprított (konyhamalac),

zsírokat, olajokat,

háztartási állatfeldolgozásból származó hulladékot, pl.: halfej, emlősök belsősége stb.,

elpusztult kisállatok tetemeit,

emésztőkből szippantott nagy agresszivitású szennyvizet a szolgáltató engedélye nélkül,

bármilyen eredetű fát, követ, csontot, műanyag háztartási eszközt, fémkupakot, műanyagot és üvegpalackot stb.,

macskaalmot (még ha természetbarát megjelölést is élvez), építési törmeléket, homokot, kavicsot,

vízben nem oldható egészségügyi anyagokat (vatta, tampon stb.),

egyéb háztartási hulladékokat (textil, növény, gyümölcsmag, szárnyasok tollazata, szőr stb.).

Hogyan keletkezik a dugulás?

A dugulás úgy keletkezik, hogy ezek az anyagok a víz hatására megdagadnak, lerakódhatnak, összetömörülhetnek a csövekben, és ragacsos masszát képezhetnek, ami dugulást okoz vagy akadályozza a víz áramlását – olvasható a Bácsvíz Zrt. hivatalos oldalán.

Kígyó a WC-ben?

