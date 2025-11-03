november 3., hétfő

Dugulás

3 órája

A szakértők figyelmeztetnek: sokan a lefolyóba öntik ezt, pedig komoly bajt okoz

Címkék#Bácsvíz Zrt#probléma#dugulás

A lefolyóba nem illő dolgokról adott ki tájékoztatást a Bácsvíz Zrt. A felelősségteljes csatornahasználat megóvhat minket a kellemetlen dugulástól.

Bátori Attila

A dugulás szinte minden otthonban előbb-utóbb bekövetkezik. De ha nem figyelünk oda, akkor rendszeresen szembe találhatjuk magunkat ezzel a problémával. A lefolyóba nem illő dolgok hatalmas károkat okozhatnak. A Bácsvíz Zrt. most megosztotta, mire kell figyelni.

Dugulás miatt nem folyik le a víz.
Dugulás: kellemetlen pillanatokat okozhat az eldugult lefolyó. Forrás: MW-archív

Mit tilos a lefolyóba önteni?

„A csatorna nem szemetes” – írja a Bácsvíz Zrt. hivatalos Facebook-oldalán. A bejegyzés szerint komoly üzemeltetési problémákat, hálózati károkat és extra kiadásokat okozhatnak a lefolyóba nem illő anyagok.

Kimondottan tilos a csatornába juttatni:

  • mérgeket,
  • gyógyszereket és növényvédő szereket,
  • nehézfém tartalmú folyadékot,
  • tűzveszélyes anyagokat, benzint, hígítókat, festéket stb.,
  • lebomlásuk során mérgekké vagy tűzveszélyessé váló anyagokat,
  • szerves szennyezőanyagokat,
  • állattartásból származó híg trágyát,
  • háztartási ételmaradékot, még akkor is, ha aprított (konyhamalac),
  • zsírokat, olajokat,
  • háztartási állatfeldolgozásból származó hulladékot, pl.: halfej, emlősök belsősége stb., 
  • elpusztult kisállatok tetemeit,
  • emésztőkből szippantott nagy agresszivitású szennyvizet a szolgáltató engedélye nélkül,
  • bármilyen eredetű fát, követ, csontot, műanyag háztartási eszközt, fémkupakot, műanyagot és üvegpalackot stb.,
  • macskaalmot (még ha természetbarát megjelölést is élvez), építési törmeléket, homokot, kavicsot,
  • vízben nem oldható egészségügyi anyagokat (vatta, tampon stb.),
  • egyéb háztartási hulladékokat (textil, növény, gyümölcsmag, szárnyasok tollazata, szőr stb.).

Hogyan keletkezik a dugulás?

A dugulás úgy keletkezik, hogy ezek az anyagok a víz hatására megdagadnak, lerakódhatnak, összetömörülhetnek a csövekben, és ragacsos masszát képezhetnek, ami dugulást okoz vagy akadályozza a víz áramlását olvasható a Bácsvíz Zrt. hivatalos oldalán.

Kígyó a WC-ben?

Az elmúlt napokban viharként söpört keresztül az országon egy horrorisztikus történet. Rengeteg ember rémálma játszódott le egy panellakásban. Bármilyen hihetetlennek hangzik, kígyót találtak egy WC-ben. A kazincbarcikai vízvezetékszerelőt SOS beavatkozás miatt hívták ki, de még őt is meglepte a látvány. A szakember szerint az állat a csatornán keresztül jutott fel a harmadik emeleti lakásba

Dugulás: extrém helyzetek is vannak

A legextrémebb dugulások Turi Tibor duguláselhárító szakember munkája során azok voltak, amikor

TOP 5 tipp dugulás megelőzésére?

A TOP 5 tipp dugulás megelőzésére a beol.hu szerint a következő:

  1. Ne öntsünk zsiradékot a lefolyóba! 
  2. A zsíros edényeket töröljük át papírtörlővel, és dobjuk a kukába.
  3. Használjunk hajfogót a zuhanyzóban vagy a kádban.
  4. Rendszeresen tisztítsuk a lefolyót forró vízzel, ecettel vagy szódabikarbónával.
  5. Csak azt dobjuk a WC-be, ami valóban oda való.

Mit tanácsol a duguláselhárító szakember?

A duguláselhárító szakember szerint a fürdőszobában figyeljünk oda

  • Hajszálakra, szappanmaradékra és tusfürdőre, mert ezek vízkővel keveredve szinte kőkemény dugulást okoznak.
  • WC-illatosítóra, hajgumira, hajcsatra, nejlon zacskóra, fóliára, fülpiszkálóra és kisebb tárgyakra, mert véletlen is beleeshetnek a WC-be.
  • Macskaalomra, mert kőkeményre köt a csőben, és azonnal dugulást okoz.
  • Ragasztóra, festékmaradékra, habarcsra és csemperagasztóra. Ezeket előszeretettel öntik a WC-be pedig azonnali dugulást okoz.

