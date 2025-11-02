26 perce
Változás jön a készpénzfelvételnél: kétszer akkora összeget vehetünk fel díjmentesen
A Parlament Gazdasági Bizottsága napirendre tűzte és megszavazta a törvénymódosítási javaslatot. Emelkedhet a díjmentes készpénzfelvétel összege.
Újabb változás jöhet a díjmentesen felvehető készpénzre vonatkozó szabályokban. Witzmann Mihály országgyűlési képviselő Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Parlament Gazdasági Bizottsága elfogadta azt a javaslatot, amely növelné a díjmentes készpénzfelvétel összegét.
Díjmentes készpénzfelvétel: mekkora az összeg jelenleg?
A díjmentes készpénzfelvétel összege jelenleg 150 ezer forint – olvasható az OTP Bank hivatalos oldalán.
Mekkora lenne a díjmentes készpénzfelvétel határa?
A díjmentes készpénzfelvétel határa a törvénymódosítási javaslat értelmében 150 ezerről 300 ezer forintra emelkedne – írja Witzmann Mihály országgyűlési képviselő Facebook-oldalán.
Ki fogja állni a díjmentes készpénzfelvétel költségeit?
A díjmentes készpénzfelvétel költségeit a bankoknak kell majd állniuk, ha az Országgyűlés is rábólint a javaslatra. A tranzakciós illeték
- a jelenlegi 150 ezres limit után mintegy 1350 forint,
- a magasabb, 300 ezres határ esetén akár 2700 forintra is emelkedhet.
Készpénzfelvétel: a végén mégis az ügyfél fizethet
A pénzintézetek várhatóan keresni fogják a módját, miként tudják részben áthárítani a többletköltséget az ügyfelekre.
Miért akarják emelni a díjmentes készpénzfelvétel összegét?
A döntés illeszkedik abba a folyamatba, amelynek célja a készpénzhez való könnyebb hozzáférés biztosítása. Idén áprilisban például már életbe lépett az a törvény, amely előírja, hogy minden településen legalább egy bankautomatát üzemeltetni kell. A mulasztókat akár 200 millió forintos bírság is sújthatja.
Még mindig meghatározó a készpénz
Noha a kártyás fizetések egyre népszerűbbek, a magyar ügyfelek még mindig szeretnek automatákhoz járni, ugyanis a készpénzfelvétel 2025 első félévében 9172 milliárd forint volt.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!