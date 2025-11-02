november 2., vasárnap

Achilles névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elfogadták

1 órája

Változás jön a készpénzfelvételnél: kétszer akkora összeget vehetünk fel díjmentesen

Címkék#ügyfél#készpénzfelvétel költség#készpénzfelvétel összeg#javaslat

A Parlament Gazdasági Bizottsága napirendre tűzte és megszavazta a törvénymódosítási javaslatot. Emelkedhet a díjmentes készpénzfelvétel összege.

Bátori Attila

Újabb változás jöhet a díjmentesen felvehető készpénzre vonatkozó szabályokban. Witzmann Mihály országgyűlési képviselő Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Parlament Gazdasági Bizottsága elfogadta azt a javaslatot, amely növelné a díjmentes készpénzfelvétel összegét.

Díjmentes készpénzfelvétel után elsétál a férfi.
Díjmentes készpénzfelvétel: emlkedhet a határ. Forrás: MW-archív

Díjmentes készpénzfelvétel: mekkora az összeg jelenleg?

A díjmentes készpénzfelvétel összege jelenleg 150 ezer forint – olvasható az OTP Bank hivatalos oldalán.

Mekkora lenne a díjmentes készpénzfelvétel határa?

A díjmentes készpénzfelvétel határa a törvénymódosítási javaslat értelmében 150 ezerről 300 ezer forintra emelkedne – írja Witzmann Mihály országgyűlési képviselő Facebook-oldalán.

Ki fogja állni a díjmentes készpénzfelvétel költségeit?

A díjmentes készpénzfelvétel költségeit a bankoknak kell majd állniuk, ha az Országgyűlés is rábólint a javaslatra. A tranzakciós illeték

  • a jelenlegi 150 ezres limit után mintegy 1350 forint,
  • a magasabb, 300 ezres határ esetén akár 2700 forintra is emelkedhet.

Készpénzfelvétel: a végén mégis az ügyfél fizethet

A pénzintézetek várhatóan keresni fogják a módját, miként tudják részben áthárítani a többletköltséget az ügyfelekre.

Miért akarják emelni a díjmentes készpénzfelvétel összegét?

A döntés illeszkedik abba a folyamatba, amelynek célja a készpénzhez való könnyebb hozzáférés biztosítása. Idén áprilisban például már életbe lépett az a törvény, amely előírja, hogy minden településen legalább egy bankautomatát üzemeltetni kell. A mulasztókat akár 200 millió forintos bírság is sújthatja.

Még mindig meghatározó a készpénz

Noha a kártyás fizetések egyre népszerűbbek, a magyar ügyfelek még mindig szeretnek automatákhoz járni, ugyanis a készpénzfelvétel 2025 első félévében 9172 milliárd forint volt.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu