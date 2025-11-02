Változás jön a készpénzfelvételnél: kétszer akkora összeget vehetünk fel díjmentesen

Újabb változás jöhet a díjmentesen felvehető készpénzre vonatkozó szabályokban. Witzmann Mihály országgyűlési képviselő Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Parlament Gazdasági Bizottsága elfogadta azt a javaslatot, amely növelné a díjmentes készpénzfelvétel összegét.

Díjmentes készpénzfelvétel: emlkedhet a határ. Forrás: MW-archív

Díjmentes készpénzfelvétel: mekkora az összeg jelenleg?

A díjmentes készpénzfelvétel összege jelenleg 150 ezer forint – olvasható az OTP Bank hivatalos oldalán.

Mekkora lenne a díjmentes készpénzfelvétel határa?

A díjmentes készpénzfelvétel határa a törvénymódosítási javaslat értelmében 150 ezerről 300 ezer forintra emelkedne – írja Witzmann Mihály országgyűlési képviselő Facebook-oldalán.

Ki fogja állni a díjmentes készpénzfelvétel költségeit?

A díjmentes készpénzfelvétel költségeit a bankoknak kell majd állniuk, ha az Országgyűlés is rábólint a javaslatra. A tranzakciós illeték

a jelenlegi 150 ezres limit után mintegy 1350 forint,

a magasabb, 300 ezres határ esetén akár 2700 forintra is emelkedhet.

Készpénzfelvétel: a végén mégis az ügyfél fizethet

A pénzintézetek várhatóan keresni fogják a módját, miként tudják részben áthárítani a többletköltséget az ügyfelekre.

Miért akarják emelni a díjmentes készpénzfelvétel összegét?

A döntés illeszkedik abba a folyamatba, amelynek célja a készpénzhez való könnyebb hozzáférés biztosítása. Idén áprilisban például már életbe lépett az a törvény, amely előírja, hogy minden településen legalább egy bankautomatát üzemeltetni kell. A mulasztókat akár 200 millió forintos bírság is sújthatja.

Még mindig meghatározó a készpénz

Noha a kártyás fizetések egyre népszerűbbek, a magyar ügyfelek még mindig szeretnek automatákhoz járni, ugyanis a készpénzfelvétel 2025 első félévében 9172 milliárd forint volt.