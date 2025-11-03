Új CT-berendezés korszerűsítik a diagnosztikát és a betegellátást

Hétfőn sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy megérkezett a mesterséges intelligenciás CT-berendezés Kalocsára, körözi a rendőrség a kecskeméti fiatalt, illetve hogy komoly gondot okoznak a csatornába öntött dolgok.

Megérkezett a mesterséges intelligenciás CT-berendezés a kalocsai kórházba

Fotó: Pozsgai Ákos

Visszaesett a búza és a kukorica hozama Bács-Kiskunban

Új adatok láttak napvilágot. 2024-ben csökkent a búza és a kukorica hozama Bács-Kiskunban is, de a vármegye továbbra is meghatározó ereje a hazai mezőgazdaságnak.

Bejelentést tett a rendőrségen egy fiatal nő, pár nap múlva már őt hallgatták ki

Vádemelést javasolnak egy fiatal nő ellen a rendőrök, aki valamiért azt gondolta, hogy nem derül fény a turpisságra.

Hihetetlen, mit készített ebből a különleges tökből egy magyar nő

Az ősz a tökök évszaka – de nem csak a sütőtöké és a dísztöké! Bukovicsné Békefi Daisy bebizonyította, hogy a természet még mindig tartogat meglepetéseket. TikTok videóiban megmutatja, hogyan lesz a kertben termett tökből 100%-ban természetes, lebomló szivacs, amely a fürdőben és a konyhában is megállja a helyét.

Alexandrát körözi a rendőrség, a kecskeméti fiatal nyomtalanul tűnt el

A fiatal lány nem adott életjelet magáról, ezért a Bajai Rendőrkapitányság eltűnés miatt körözést adott ki. A hatóság most a lakosság segítségét kéri, hogy mielőbb rátalálhassanak.

A szakértők figyelmeztetnek: sokan a lefolyóba öntik ezt, pedig komoly bajt okoz

A lefolyóba nem illő dolgokról adott ki tájékoztatást a Bácsvíz Zrt. A felelősségteljes csatornahasználat megóvhat minket a kellemetlen dugulástól.

Miért nem viszik el a kukát? Itt a hulladékszállító válasza a leggyakoribb kérdésekre

Október 1-jétől módosult a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (MOHU) Általános Szerződési Feltétele (ÁSZF), ennek nyomán a Duna–Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (DTkH) szigorúbban ellenőrzi a vegyes hulladék kihelyezésének módját. Cikkünkben összegyűjtöttük a hulladékszállítással kapcsolatos leggyakoribb kérdéseket és válaszokat is.

Új főigazgató a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház élén

Kinevezték a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház új főigazgatóját.