Új CT-berendezés korszerűsítik a diagnosztikát és a betegellátást
Összeszedtük Bács-Kiskun hétfői kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy új CT-berendezés érkezett Kalocsára, új főigazgatót neveztek ki a kiskunhalasi kórház élére, valamint hogy csökkent a búza és a kukorica hozama.
Visszaesett a búza és a kukorica hozama Bács-Kiskunban
Új adatok láttak napvilágot. 2024-ben csökkent a búza és a kukorica hozama Bács-Kiskunban is, de a vármegye továbbra is meghatározó ereje a hazai mezőgazdaságnak.
Bejelentést tett a rendőrségen egy fiatal nő, pár nap múlva már őt hallgatták ki
Vádemelést javasolnak egy fiatal nő ellen a rendőrök, aki valamiért azt gondolta, hogy nem derül fény a turpisságra.
Hihetetlen, mit készített ebből a különleges tökből egy magyar nő
Az ősz a tökök évszaka – de nem csak a sütőtöké és a dísztöké! Bukovicsné Békefi Daisy bebizonyította, hogy a természet még mindig tartogat meglepetéseket. TikTok videóiban megmutatja, hogyan lesz a kertben termett tökből 100%-ban természetes, lebomló szivacs, amely a fürdőben és a konyhában is megállja a helyét.
Alexandrát körözi a rendőrség, a kecskeméti fiatal nyomtalanul tűnt el
A fiatal lány nem adott életjelet magáról, ezért a Bajai Rendőrkapitányság eltűnés miatt körözést adott ki. A hatóság most a lakosság segítségét kéri, hogy mielőbb rátalálhassanak.
A szakértők figyelmeztetnek: sokan a lefolyóba öntik ezt, pedig komoly bajt okoz
A lefolyóba nem illő dolgokról adott ki tájékoztatást a Bácsvíz Zrt. A felelősségteljes csatornahasználat megóvhat minket a kellemetlen dugulástól.
Miért nem viszik el a kukát? Itt a hulladékszállító válasza a leggyakoribb kérdésekre
Október 1-jétől módosult a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (MOHU) Általános Szerződési Feltétele (ÁSZF), ennek nyomán a Duna–Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (DTkH) szigorúbban ellenőrzi a vegyes hulladék kihelyezésének módját. Cikkünkben összegyűjtöttük a hulladékszállítással kapcsolatos leggyakoribb kérdéseket és válaszokat is.
Új főigazgató a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház élén
Kinevezték a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház új főigazgatóját.
Kalocsán új korszak kezdődik az egészségügyben, megérkezett a mesterséges intelligenciás CT-berendezés
Az országos diagnosztikai fejlesztési program részeként kezdődik új korszak a kalocsai betegellátásban. Hétfő délelőtt a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Kalocsai Szent Kereszt Kórházban átadták az ország egyik legfejlettebb, 128 szeletes új CT-berendezését, amely a vármegyei ellátórendszer elmúlt évtizedben megvalósuló legnagyobb diagnosztikai fejlesztéseinek egyike.
Saját erőművet épít a kecskeméti Mercedes-gyár
Nem mindennapi beruházás! A kecskeméti Mercedes-gyár saját erőművet épít, hogy 2030-ra energiaigényének 70 százalékát megújuló forrásból fedezze.
Valóra válhat a félegyházi édesanya álma, biztonságban alhat Márió
Úgy tűnik, megvalósul Fülöp Alexandra, a félegyházi édesanya legnagyobb vágya. Cikkünk megjelenése után ugyanis több jószívű adományozó is jelentkezett, akik felajánlották segítségüket a klímás fűtés kiépítéséhez. Már csak néhány nap, és fia, Márió végre füstmentes, biztonságos környezetben hajthatja álomra a fejét.
