Új üzletek nyílnak Kecskeméten, ezt a 4 fűszert vigye vissza, ha megvette

E heti összefoglalónkban megmutatjuk, mely hírekre kattintottak a legtöbbet olvasóink az előző héten. Többek között olvashat arról, hogy több fűszerterméket is visszahívtak a boltok polcairól, megírtuk, hogy újra élettel telik meg a Centrum Áruház, illetve azt is kiderítettük, hogy melyik Bács-Kiskun vármegye leghosszabb nevű települése.

A kecskeméti Centrum Áruház első emeletén három népszerű üzlet is megnyitja kapuit

Három új bolt nyílik a kecskeméti Centrum Áruházban

Új élet költözik a kecskeméti belváros egyik ikonikus épületébe. A Centrum Áruház első emeletén ugyanis hamarosan három népszerű üzlet is megnyitja kapuit.

Ettől a 4 fűszertől azonnal szabaduljon meg!

Az Alanex Kft. több fűszertermékét is visszahívta a boltokból. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közölte, hogy az eset nem jelent élelmiszer-biztonsági kockázatot, de a hatóság szigorúan nyomon követi az ügyet.

Ennek a két Bács-Kiskun megyei településnek a nevét tart legtovább leírni

Hazánkban számos hosszú nevű település található. Mi most kiderítettük, melyik Bács-Kiskun vármegye leghosszabb nevű települése.

Vásárlás előtt csekkolja ezt a listát, íme a top 10 legmegbízhatóbb autó

Nagyon hasznos közvélemény-kutatást készített egy brit magazin. Több tízezer sofőr mondta el véleményét kocsijáról, és ez alapján összegezték a megbízható autókat, illetve azokat a típusokat, amelyekkel sok a gond. Mutatjuk a részleteket.

Ez az 5 legszebb és legélhetőbb város Bács-Kiskunban

A ChatGPT még arról is véleményt formál, hogy mely városok a legélhetőbbek Bács-Kiskun vármegyében. A mesterséges intelligencia szerint van öt hely, ahol nemcsak nyugalom, hanem lehetőség is várja az embert.