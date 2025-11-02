november 2., vasárnap

Achilles névnap

Black Friday 2025: hatalmas akciók, óvatos vásárlók és karácsonyi előrelátás

Címkék#akciók#black friday#vásárlás#kedvezmény

Közeleg az év legnagyobb vásárlási láza. Jön a Black Friday, amikor boltok és webáruházak egyaránt óriási kedvezményekkel csábítják a vásárlókat. 2025-ben sem lesz ez másként, de vajon tényleg minden akció olyan jó, mint amilyennek látszik?

Orosz Fanni Flóra

A Black Friday, vagyis „fekete péntek” eredetileg az Egyesült Államokból indult, és a hálaadást követő pénteket jelöli. Ez a nap évtizedek óta a karácsonyi bevásárlási szezon nem hivatalos nyitánya, amikor a kereskedők hatalmas árengedményekkel próbálják elcsábítani a vásárlókat.

Black Friday 2025: akciók, tippek, csalások és karácsonyi spórolás
November 28-án jön az év legnagyobb akciós időszaka, a Black Friday!
Fotó: MW / Archív-felvétel / Illusztráció

Black Friday mikor van?

A Black Friday 2025-ben november 28-án, pénteken lesz esedékes, de ma már a legtöbb üzlet nem elégszik meg egyetlen nappal: sok helyen egész hétvégés, sőt, akár többhetes akciósorozattal várják a vásárlókat.

Hatalmas kedvezmények online és az üzletekben

Ilyenkor szinte minden nagyobb bolt, áruházlánc és webáruház csatlakozik az akciós időszakhoz – több száz üzlet kínál akár 50–70%-os kedvezményeket is. Nemcsak egyetlen napig tart a vásárlási láz: például a MediaMarkt már évek óta „Black November” néven egész hónapon át tartó kedvezményekkel készül. Akciókat találunk a drogériákban (például Notino), ruhaüzletekben (mint az AboutYou), és természetesen az elektronikai szaküzletekben, lakberendezési üzletekben is kifoghatjuk a kedvező árakat (Euronics, JYSK). Továbbá a telefonszolgáltatók is gyakran különleges készülékajánlatokkal próbálják megtartani vagy új előfizetőket csábítani.

Bár személyesen az üzletekben is érezhető a vásárlási láz, az online térben sokkal szélesebb kínálat és kényelmesebb vásárlási lehetőség várja a vevőket.

Karácsonyi ajándékok okosan – novemberben kevesebb stressz, több megtakarítás

A legelőrelátóbb vásárlók számára ez tökéletes alkalom arra, hogy előre beszerezzék a karácsonyi ajándékokat. Nemcsak pénzt spórolhatnak, de időt, energiát is, és egy kis idegeskedéstől is megkímélhetik maguknak. Decemberben ugyanis jól tudjuk, hogy mindenki kapkod, tömegek lepik el az üzleteket, és a vásárlás könnyen stresszes hajszává válhat. Ha azonban már novemberben sikerül elintézni a beszerzést, akár egy játékbolt online akciójából, például a JátékNeten, akkor nemcsak a karácsonyfa alá kerülő meglepetésekért hálásak majd a családtagok, de a pénztárcánkat is kímélhetjük az egyébként is anyagilag megterhelő ünnepi készülődés alatt.

Figyelem: a kiszállítás ilyenkor hosszabb lehet

Az online vásárlások számottevően megnövekednek Black Friday akciók idején, így nem árt előre kalkulálni a szállítási idővel. A futárszolgálatok és a webáruházak ilyenkor a szokásosnál sokkal több rendelést dolgoznak fel, ami többnapos vagy akár hetes csúszást is eredményezhet. Érdemes ezért időben leadni a rendeléseket, de az egészen biztos, hogy a karácsonyi ajándékozás idejéből nem csúszunk ki. Mindenesetre vegyük figyelembe, hogy ebben az időszakban terheltebbek a rendszerek, így próbáljunk türelmesebbek lenni, ha esetleg mégis az ügyfélszolgálathoz fordulunk a csomagunk ügyében.

Csalások, hamis akciók és impulzusvásárlás – amire érdemes figyelni

A hatalmas kedvezmények időszaka sajnos a csalók számára is aranybánya. Rengeteg hamis webáruház próbál meg pénzt kicsalni a gyanútlan vásárlókból. Fontos, hogy mindig megbízható oldalon vásároljunk, kerüljük az előre utalást ismeretlen oldalak esetében, és ha lehet, válasszuk az utánvét lehetőségét. Gyanús lehet az is, ha egy webáruházban nem érhető el ez az opció.

A Black Friday idején az impulzusvásárlás is gyakori: sokan olyasmit is megvesznek, amire valójában nincs szükségük, csak azért, mert akciós.

Nem árt több oldalon is megnézni ugyanannak a terméknek az árát, mert előfordul, hogy a „–50%” csak látszólagos kedvezmény, valójában korábban mesterségesen megemelték az árat.

Ne dőljünk be az olyan trükköknek sem, mint a „Már csak 2 darab van!” vagy „Az akció csak ma éjfélig tart!” – ezek sokszor csak vásárlásra ösztönző marketingfogások.

Mit gondolnak az olvasóink a Black Fridayről?

A BAON Facebook-oldalán is feltettük a kérdést, hogyan vélekednek olvasóink a Black Fridayről.

Volt, aki jobban várja, mint a karácsonyt, hiszen ilyenkor lehet igazán jó áron vásárolni. Mások viszont szkeptikusak, szerintük ez az egész csak egy túllihegett marketingfogás, és a legtöbb akció nem is olyan kedvező, mint amilyennek elsőre tűnik. Abban azonban a legtöbben egyetértettek: egy kis tudatossággal és odafigyeléssel valóban megéri kihasználni a Black Friday adta lehetőségeket.

