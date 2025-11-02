Black Friday 2025: hatalmas akciók, óvatos vásárlók és karácsonyi előrelátás

A Black Friday, vagyis „fekete péntek” eredetileg az Egyesült Államokból indult, és a hálaadást követő pénteket jelöli. Ez a nap évtizedek óta a karácsonyi bevásárlási szezon nem hivatalos nyitánya, amikor a kereskedők hatalmas árengedményekkel próbálják elcsábítani a vásárlókat.

November 28-án jön az év legnagyobb akciós időszaka, a Black Friday!

Fotó: MW / Archív-felvétel / Illusztráció

Black Friday mikor van?

A Black Friday 2025-ben november 28-án, pénteken lesz esedékes, de ma már a legtöbb üzlet nem elégszik meg egyetlen nappal: sok helyen egész hétvégés, sőt, akár többhetes akciósorozattal várják a vásárlókat.

Hatalmas kedvezmények online és az üzletekben

Ilyenkor szinte minden nagyobb bolt, áruházlánc és webáruház csatlakozik az akciós időszakhoz – több száz üzlet kínál akár 50–70%-os kedvezményeket is. Nemcsak egyetlen napig tart a vásárlási láz: például a MediaMarkt már évek óta „Black November” néven egész hónapon át tartó kedvezményekkel készül. Akciókat találunk a drogériákban (például Notino), ruhaüzletekben (mint az AboutYou), és természetesen az elektronikai szaküzletekben, lakberendezési üzletekben is kifoghatjuk a kedvező árakat (Euronics, JYSK). Továbbá a telefonszolgáltatók is gyakran különleges készülékajánlatokkal próbálják megtartani vagy új előfizetőket csábítani.

Bár személyesen az üzletekben is érezhető a vásárlási láz, az online térben sokkal szélesebb kínálat és kényelmesebb vásárlási lehetőség várja a vevőket.

Karácsonyi ajándékok okosan – novemberben kevesebb stressz, több megtakarítás

A legelőrelátóbb vásárlók számára ez tökéletes alkalom arra, hogy előre beszerezzék a karácsonyi ajándékokat. Nemcsak pénzt spórolhatnak, de időt, energiát is, és egy kis idegeskedéstől is megkímélhetik maguknak. Decemberben ugyanis jól tudjuk, hogy mindenki kapkod, tömegek lepik el az üzleteket, és a vásárlás könnyen stresszes hajszává válhat. Ha azonban már novemberben sikerül elintézni a beszerzést, akár egy játékbolt online akciójából, például a JátékNeten, akkor nemcsak a karácsonyfa alá kerülő meglepetésekért hálásak majd a családtagok, de a pénztárcánkat is kímélhetjük az egyébként is anyagilag megterhelő ünnepi készülődés alatt.