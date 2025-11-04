Útlezárás
Bivalyvonulás miatt ideiglenes hídlezárás lesz Tiszaug és Lakitelek között
Nem mindennapi látványban lehet része annak, aki szerda délelőtt Tiszaug és Lakitelek között közlekedik: a bivalyokat áthajtják a Tisza-hídon.
November 5-én, szerdán 10 és 12 óra között lezárják a tiszaugi Tisza-hidat, mert ekkor hajtják át a bivalyokat a lakiteleki nyári legelőről a tiszugi téli szállásra.
A különleges „bivalykaraván” miatt az érintett időszakban az autósoknak kerülőúttal vagy rövidebb várakozással kell számolniuk. Az állatok gazdája minden közlekedő türelmét és megértését kéri.
