Útlezárás

Bivalyvonulás miatt ideiglenes hídlezárás lesz Tiszaug és Lakitelek között

Címkék#hídlezárás#bivalykaraván#híd#közlekedés

Nem mindennapi látványban lehet része annak, aki szerda délelőtt Tiszaug és Lakitelek között közlekedik: a bivalyokat áthajtják a Tisza-hídon.

Vajda Piroska

November 5-én, szerdán 10 és 12 óra között lezárják a tiszaugi Tisza-hidat, mert ekkor hajtják át a bivalyokat a lakiteleki nyári legelőről a tiszugi téli szállásra.

A különleges „bivalykaraván” miatt az érintett időszakban az autósoknak kerülőúttal vagy rövidebb várakozással kell számolniuk. Az állatok gazdája minden közlekedő türelmét és megértését kéri.

