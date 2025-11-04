November 5-én, szerdán 10 és 12 óra között lezárják a tiszaugi Tisza-hidat, mert ekkor hajtják át a bivalyokat a lakiteleki nyári legelőről a tiszugi téli szállásra.

Bivalyvonulás miatt ideiglenes hídlezárás lesz Tiszaug és Lakitelek között

Forrás: Facebook

A különleges „bivalykaraván” miatt az érintett időszakban az autósoknak kerülőúttal vagy rövidebb várakozással kell számolniuk. Az állatok gazdája minden közlekedő türelmét és megértését kéri.