Mentőhelikoptert is riasztottak a súlyos balesethez, többen kórházba kerültek

Súlyos baleset történt kedd délelőtt Homokmégyen

Fotó: Pozsgai Ákos

Így erősítsd az immunrendszered ősszel – a háziorvos tanácsai, hogy elkerüld a betegségeket

Válassz minőségi vitaminokat, mozogj mindennap, igyál elég vizet, és részesítsd előnyben a szezonális ételeket. Őszi immunerősítési tippek a háziorvostól felnőtteknek.

Ha ezeket felismered, igazi retrószakértő vagy! 10 tárgy, amit ma már elfelejtettünk

Mostani fejtörőnkkel garantált az időutazás. Tényleg annyira emlékszel a régi kütyükre, amennyire gondolod? Retró kvízünkkel most letesztelheted.

Újabb légi monstrum érkezik a kecskeméti repülőtérre

2024 szeptemberében fordulóponthoz érkezett a katonai légi repülés Magyarországon. Bő egy évvel ezelőtt ugyanis megérkezett az első KC-390 Millennium szállítórepülőgép. A látványos gép nem sokáig volt egyedül, a napokban társat kap.

Bele ne tedd az ételbe, mérget találtak a népszerű csodanövényben

Salátákhoz, főzelékekhez és levesekhez is többször használt alapanyagban találtak határértéken felüli mennyiségben növényvédőszert. A fogyasztóvédelem gondoskodott a termékvisszahívásról, de ha van ilyen termék a háztartásában, semmiképp se fogyassza el!

Akkora problémák vannak a gyrososokkal, hogy országos ellenőrzést rendelt el a fogyasztóvédelem

A követhetetlenül sok problémás étterem miatt országos ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyrost árusító helyek közül négy működését fel is kellett függeszteni, annyi kifogásolnivalót találtak.

Most dől el, érdemes-e azonnal igényelni a Nők40 nyugdíjat, vagy inkább várni kell

Sokan már alig várják, hogy nyugdíjba vonulhassanak, de vannak olyanok is, akik hallani sem akarnak arról, hogy otthon maradjanak. Persze, nyugdíj mellett is lehet dolgozni. A lényeg, hogy meg kell találni a legjobb megoldást. Ebben próbálunk most segítséget nyújtani, méghozzá azon hölgyek számára, akik érintettek a Nők40 nyugdíj programban.