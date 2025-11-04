1 órája
Mentőhelikoptert is riasztottak a súlyos balesethez, többen kórházba kerültek
Összeszedtük Bács-Kiskun keddi kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy újabb légi monstrum érkezik a kecskeméti repülőtérre, megírtuk, hogy hogyan erősítheted immunrendszeredet ősszel, illetve videót is készítettünk egy súlyos baleset helyszínén.
Kedden sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy problémák vannak a gyrososokkal, megírtuk, hogy baleset törtét Homokmégyen, illetve arról is beszámoltunk, hogy most dől el, érdemes-e azonnal igényelni a Nők40 nyugdíjat.
Így erősítsd az immunrendszered ősszel – a háziorvos tanácsai, hogy elkerüld a betegségeket
Válassz minőségi vitaminokat, mozogj mindennap, igyál elég vizet, és részesítsd előnyben a szezonális ételeket. Őszi immunerősítési tippek a háziorvostól felnőtteknek.
Ha ezeket felismered, igazi retrószakértő vagy! 10 tárgy, amit ma már elfelejtettünk
Mostani fejtörőnkkel garantált az időutazás. Tényleg annyira emlékszel a régi kütyükre, amennyire gondolod? Retró kvízünkkel most letesztelheted.
Újabb légi monstrum érkezik a kecskeméti repülőtérre
2024 szeptemberében fordulóponthoz érkezett a katonai légi repülés Magyarországon. Bő egy évvel ezelőtt ugyanis megérkezett az első KC-390 Millennium szállítórepülőgép. A látványos gép nem sokáig volt egyedül, a napokban társat kap.
Bele ne tedd az ételbe, mérget találtak a népszerű csodanövényben
Salátákhoz, főzelékekhez és levesekhez is többször használt alapanyagban találtak határértéken felüli mennyiségben növényvédőszert. A fogyasztóvédelem gondoskodott a termékvisszahívásról, de ha van ilyen termék a háztartásában, semmiképp se fogyassza el!
Akkora problémák vannak a gyrososokkal, hogy országos ellenőrzést rendelt el a fogyasztóvédelem
A követhetetlenül sok problémás étterem miatt országos ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyrost árusító helyek közül négy működését fel is kellett függeszteni, annyi kifogásolnivalót találtak.
Most dől el, érdemes-e azonnal igényelni a Nők40 nyugdíjat, vagy inkább várni kell
Sokan már alig várják, hogy nyugdíjba vonulhassanak, de vannak olyanok is, akik hallani sem akarnak arról, hogy otthon maradjanak. Persze, nyugdíj mellett is lehet dolgozni. A lényeg, hogy meg kell találni a legjobb megoldást. Ebben próbálunk most segítséget nyújtani, méghozzá azon hölgyek számára, akik érintettek a Nők40 nyugdíj programban.
Száguldás az 53-ason: hárman brutális sebességgel hajtottak, jönnek a bírságok
Közel kétezren lépték túl a sebességhatárt az elmúlt héten. Egy sofőr közel 80 kilométer/órás sebesség többet hajtott a megengedettnél.
Nem a drog, hanem a tánc a menő: fiatalok százai mozdultak meg a rendőrségi programon
A szenvedélybetegségek megakadályozása a közösség erejéből indul ki. Ennek érdekében a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság a „Legyen Tánc!” elnevezésű programsorozat keretei között hozta össze a fiatalokat egy jó kis táncházra.
Mentőhelikopter landolt a súlyos baleset helyszínén, több egységet riasztottak a sérültekhez
Súlyos baleset történt kedd délelőtt a Bács-Kiskun vármegyei Homokmégyen, mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre.
