1 órája

Vissza a múltba! Rég elfeledett fényképeken Baja korabeli arca

Címkék#fortepan#nosztalgia#múltidéző#Sugovica

Ismét nosztalgiázni hívjuk olvasóinkat. Ebben a cikkünkben a fortepan.hu fotóival felidézzük, milyen is volt Baja régen, még az 1900-as évek első felében.

Digner Brigitta

Egy-egy régi fotó sokszor többet mesél a múltról, mint egy egész történelemkönyv. Most visszatekintünk az 1900-as évek első felére, és megmutatjuk pár elfeledett fotón, hogyan festett Baja régen.

így nézett ki Baja régen, a múlt században
Szentháromság (Szent István) tér (1934)
Forrás: Fortepan / Erky-Nagy Tibor

Baja régen, a múlt század elején

Múltidéző írásunkban a fortepan.hu fotóival most visszarepítjük olvasóinkat az 1900-as évek elejére, és néhány rég elfeledett fényképen mutatjuk be a Sugovicát, a macskaköves tereket, utcákat, és az akkori épületeket. Nosztalgiázzanak velünk!

Baja városa a múlt században

Ha tetszett múltidéző írásunk, nézze meg korábbi cikkeinket is!

