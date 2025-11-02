1 órája
Vissza a múltba! Rég elfeledett fényképeken Baja korabeli arca
Ismét nosztalgiázni hívjuk olvasóinkat. Ebben a cikkünkben a fortepan.hu fotóival felidézzük, milyen is volt Baja régen, még az 1900-as évek első felében.
Egy-egy régi fotó sokszor többet mesél a múltról, mint egy egész történelemkönyv. Most visszatekintünk az 1900-as évek első felére, és megmutatjuk pár elfeledett fotón, hogyan festett Baja régen.
Baja régen, a múlt század elején
Múltidéző írásunkban a fortepan.hu fotóival most visszarepítjük olvasóinkat az 1900-as évek elejére, és néhány rég elfeledett fényképen mutatjuk be a Sugovicát, a macskaköves tereket, utcákat, és az akkori épületeket. Nosztalgiázzanak velünk!
Baja városa a múlt században
