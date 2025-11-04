november 4., kedd

MVM

1 órája

Hosszú órákon keresztül nem lesz áram ezekben az utcákban

Több településen is áramkimaradás lesz. Az MVM hivatalos oldalán tájékoztatta ügyfeleit az áramszünetről.

Bátori Attila

November második hetében több Bács-Kiskun vármegyei településen is áramszünet lesz. Az MVM hivatalos oldalán adott ki figyelmeztetést.

Karbantartás miatt áramszünet lesz.
Áramszünet: hosszú órákon át nem lesz áram. Fotó: Csapó Balázs / Forrás: MW-archív

Miért lesz áramszünet Bács-Kiskun vármegye településein?

Azért lesz áramszünet Bács-Kiskun vármegye településein, mert az MVM Démász Áramhálózati Kft. tervezett karbantartásokat végez. 

Áramszünet: több település is érintett

Az áramszünet több települést is érint. Az MVM Démász Áramhálózati Kft. hivatalos oldalán megjelent tájékoztató szerint november 3. és november 9. között áramkimaradásra kell számítani Lakiteleken, Kiskunfélegyházán, Kiskőrösön, Izsákon és Kecskeméten is – olvasható az MVM oldalán.

Hol lesz áramszünet Kecskeméten?

November 4-én

  • Nagykőrösi utca – 40–42

November 5-én

  • Aranyfenyő köz
  • Arborétum utca
  • Baracsi köz
  • Belsőnyír tanya
  • Birs köz 
  • Budai Hegy
  • Budaihegy tanya
  • Búzafű köz
  • E5 út
  • Erdeifenyő köz
  • Felső fenyves köz 
  • Fenyves utca
  • Hetény–Belsőnyír tanya
  • Kálti Márk utca
  • Ladánybenei út
  • Máriahegy
  • Máriahegy tanya
  • Nyíri út
  • Ostorfa köz
  • Selyemakác köz
  • Széles köz
  • Talfája tanya
  • Vörösfenyő köz
  • Zártkert

November 6-án

  • Belsőnyír tanya
  • Gutenberg utca
  • Hetény–Belsőnyír tanya
  • Kossuth Lajos utca
  • Kőrösi Hegy
  • Márai Sándor utca
  • Nyomda utca
  • Vasút utca

November 7-én

  • Alsószéktó
  • Alsószéktó tanya
  • Ballószög
  • Borbás tanya
  • Ceglédi út
  • Csenkesz utca
  • Kőrösi Hegy
  • Kőrösihegy tanya
  • Magnólia utca
  • Platán utca
  • Talfája köz
  • Úrrét tanya
  • Vacsihegy
  • Wéber Ede utca

Meddig tart az áramkimaradás Bács-Kiskun vármegye érintett részein?

Az áramszünet várhatóan reggel fél 8 és 8 között kezdődik és legkésőbb este 6-ig tart.

