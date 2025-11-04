Hosszú órákon keresztül nem lesz áram ezekben az utcákban

November második hetében több Bács-Kiskun vármegyei településen is áramszünet lesz. Az MVM hivatalos oldalán adott ki figyelmeztetést.

Áramszünet: hosszú órákon át nem lesz áram. Fotó: Csapó Balázs / Forrás: MW-archív

Miért lesz áramszünet Bács-Kiskun vármegye településein?

Azért lesz áramszünet Bács-Kiskun vármegye településein, mert az MVM Démász Áramhálózati Kft. tervezett karbantartásokat végez.

Áramszünet: több település is érintett

Az áramszünet több települést is érint. Az MVM Démász Áramhálózati Kft. hivatalos oldalán megjelent tájékoztató szerint november 3. és november 9. között áramkimaradásra kell számítani Lakiteleken, Kiskunfélegyházán, Kiskőrösön, Izsákon és Kecskeméten is – olvasható az MVM oldalán.

Hol lesz áramszünet Kecskeméten?

November 4-én

Nagykőrösi utca – 40–42

November 5-én

Aranyfenyő köz

Arborétum utca

Baracsi köz

Belsőnyír tanya

Birs köz

Budai Hegy

Budaihegy tanya

Búzafű köz

E5 út

Erdeifenyő köz

Felső fenyves köz

Fenyves utca

Hetény–Belsőnyír tanya

Kálti Márk utca

Ladánybenei út

Máriahegy

Máriahegy tanya

Nyíri út

Ostorfa köz

Selyemakác köz

Széles köz

Talfája tanya

Vörösfenyő köz

Zártkert

November 6-án

Belsőnyír tanya

Gutenberg utca

Hetény–Belsőnyír tanya

Kossuth Lajos utca

Kőrösi Hegy

Márai Sándor utca

Nyomda utca

Vasút utca

November 7-én

Alsószéktó

Alsószéktó tanya

Ballószög

Borbás tanya

Ceglédi út

Csenkesz utca

Kőrösi Hegy

Kőrösihegy tanya

Magnólia utca

Platán utca

Talfája köz

Úrrét tanya

Vacsihegy

Wéber Ede utca

Meddig tart az áramkimaradás Bács-Kiskun vármegye érintett részein?

Az áramszünet várhatóan reggel fél 8 és 8 között kezdődik és legkésőbb este 6-ig tart.