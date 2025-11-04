1 órája
Hosszú órákon keresztül nem lesz áram ezekben az utcákban
Több településen is áramkimaradás lesz. Az MVM hivatalos oldalán tájékoztatta ügyfeleit az áramszünetről.
November második hetében több Bács-Kiskun vármegyei településen is áramszünet lesz. Az MVM hivatalos oldalán adott ki figyelmeztetést.
Miért lesz áramszünet Bács-Kiskun vármegye településein?
Azért lesz áramszünet Bács-Kiskun vármegye településein, mert az MVM Démász Áramhálózati Kft. tervezett karbantartásokat végez.
Áramszünet: több település is érintett
Az áramszünet több települést is érint. Az MVM Démász Áramhálózati Kft. hivatalos oldalán megjelent tájékoztató szerint november 3. és november 9. között áramkimaradásra kell számítani Lakiteleken, Kiskunfélegyházán, Kiskőrösön, Izsákon és Kecskeméten is – olvasható az MVM oldalán.
Hol lesz áramszünet Kecskeméten?
November 4-én
- Nagykőrösi utca – 40–42
November 5-én
- Aranyfenyő köz
- Arborétum utca
- Baracsi köz
- Belsőnyír tanya
- Birs köz
- Budai Hegy
- Budaihegy tanya
- Búzafű köz
- E5 út
- Erdeifenyő köz
- Felső fenyves köz
- Fenyves utca
- Hetény–Belsőnyír tanya
- Kálti Márk utca
- Ladánybenei út
- Máriahegy
- Máriahegy tanya
- Nyíri út
- Ostorfa köz
- Selyemakác köz
- Széles köz
- Talfája tanya
- Vörösfenyő köz
- Zártkert
November 6-án
- Belsőnyír tanya
- Gutenberg utca
- Hetény–Belsőnyír tanya
- Kossuth Lajos utca
- Kőrösi Hegy
- Márai Sándor utca
- Nyomda utca
- Vasút utca
November 7-én
- Alsószéktó
- Alsószéktó tanya
- Ballószög
- Borbás tanya
- Ceglédi út
- Csenkesz utca
- Kőrösi Hegy
- Kőrösihegy tanya
- Magnólia utca
- Platán utca
- Talfája köz
- Úrrét tanya
- Vacsihegy
- Wéber Ede utca
Meddig tart az áramkimaradás Bács-Kiskun vármegye érintett részein?
Az áramszünet várhatóan reggel fél 8 és 8 között kezdődik és legkésőbb este 6-ig tart.
